Хачапурі на сковороді: простий і швидкий рецепт на кожен день

Смажені хачапурі. Фото: кадр з відео

Коли хочеться домашньої випічки без зайвих зусиль, цей рецепт стає справжньою знахідкою. Хачапурі готується прямо на сковороді, виходить м’яким, ароматним і з великою кількістю тягучого сиру. Це той варіант, який легко приготувати навіть у будній день і порадувати себе чимось смачним і теплим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 300 г;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

олія — 3 ст. л.;

розпушувач — 10 г;

борошно — 450 г.

Для начинки:

сир сулугуні — 200 г;

яйце — 1 шт.;

петрушка — за смаком;

сушений часник — дрібка;

олія — для смаження.

Приготування хачапурі. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Замісити м’яке тісто з кефіру, яйця, солі, цукру, олії, розпушувача та борошна. Для начинки змішати натертий сир, яйце, петрушку та часник. Розкачати тісто, викласти начинку, сформувати хачапурі та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати гарячим.

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