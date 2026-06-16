Хачапурі на сковороді: простий і швидкий рецепт на кожен день
Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 13:44
Смажені хачапурі. Фото: кадр з відео
Коли хочеться домашньої випічки без зайвих зусиль, цей рецепт стає справжньою знахідкою. Хачапурі готується прямо на сковороді, виходить м’яким, ароматним і з великою кількістю тягучого сиру. Це той варіант, який легко приготувати навіть у будній день і порадувати себе чимось смачним і теплим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 300 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- розпушувач — 10 г;
- борошно — 450 г.
Для начинки:
- сир сулугуні — 200 г;
- яйце — 1 шт.;
- петрушка — за смаком;
- сушений часник — дрібка;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Замісити м’яке тісто з кефіру, яйця, солі, цукру, олії, розпушувача та борошна.
- Для начинки змішати натертий сир, яйце, петрушку та часник.
- Розкачати тісто, викласти начинку, сформувати хачапурі та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати гарячим.
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