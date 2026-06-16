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Головна Смак Хачапурі на сковороді: простий і швидкий рецепт на кожен день

Хачапурі на сковороді: простий і швидкий рецепт на кожен день

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 13:44
Хачапурі на сковороді: простий і швидкий рецепт на кожен день
Смажені хачапурі. Фото: кадр з відео

Коли хочеться домашньої випічки без зайвих зусиль, цей рецепт стає справжньою знахідкою. Хачапурі готується прямо на сковороді, виходить м’яким, ароматним і з великою кількістю тягучого сиру. Це той варіант, який легко приготувати навіть у будній день і порадувати себе чимось смачним і теплим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 300 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • розпушувач — 10 г;
  • борошно — 450 г.

Для начинки:

  • сир сулугуні — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • петрушка — за смаком;
  • сушений часник — дрібка;
  • олія — для смаження.
рецепт хачапурі на сковороді
Приготування хачапурі. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Замісити м’яке тісто з кефіру, яйця, солі, цукру, олії, розпушувача та борошна.
  2. Для начинки змішати натертий сир, яйце, петрушку та часник.
  3. Розкачати тісто, викласти начинку, сформувати хачапурі та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки з обох боків. Подавати гарячим.

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хачапурі рецепт грузинська кухня
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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