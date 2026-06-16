Хачапури на сковороде: простой и быстрый рецепт на каждый день
Когда хочется домашней выпечки без лишних усилий, этот рецепт становится настоящей находкой. Хачапури готовится прямо на сковороде, получается мягким, ароматным и с большим количеством тягучего сыра. Это тот вариант, который легко приготовить даже в будний день и порадовать себя чем-то вкусным и теплым.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Смачна сторінка, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 300 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — 450 г.
Для начинки:
- сыр сулугуни — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- петрушка — по вкусу;
- сушеный чеснок — щепотка;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Замесить мягкое тесто из кефира, яйца, соли, сахара, масла, разрыхлителя и муки.
- Для начинки смешать тертый сыр, яйцо, петрушку и чеснок.
- Раскатать тесто, выложить начинку, сформировать хачапури и обжарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Подавать горячим.
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