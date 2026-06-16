Хачапури на сковороде: простой и быстрый рецепт на каждый день

Жареные хачапури. Фото: кадр из видео

Когда хочется домашней выпечки без лишних усилий, этот рецепт становится настоящей находкой. Хачапури готовится прямо на сковороде, получается мягким, ароматным и с большим количеством тягучего сыра. Это тот вариант, который легко приготовить даже в будний день и порадовать себя чем-то вкусным и теплым.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Смачна сторінка, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кефир — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 450 г.

Для начинки:

сыр сулугуни — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

петрушка — по вкусу;

сушеный чеснок — щепотка;

растительное масло — для жарки.

Приготовление хачапури. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Замесить мягкое тесто из кефира, яйца, соли, сахара, масла, разрыхлителя и муки. Для начинки смешать тертый сыр, яйцо, петрушку и чеснок. Раскатать тесто, выложить начинку, сформировать хачапури и обжарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Подавать горячим.

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