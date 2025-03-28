Рецепт намазки на хліб — у вас вийдуть дуже смачні бутерброди

Намазка на хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте ідею для смачного та швидкого перекусу, ця намазка стане вашим фаворитом! Усього кілька інгредієнтів — і у вас готові апетитні бутерброди, які підкорять усіх.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

червона цибуля — 1 шт.;

лимонний сік — 1/3 лимона;

тунець консервований — 1 банка;

вершковий сир — 130 г;

квашений або маринований огірок — 1 шт.;

чорний мелений перець — за смаком;

кріп — 1 пучок;

хліб.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю, перекласти в миску та полити лимонним соком, перемішати.

Синя цибуля та тунець. Фото: smachnenke.com.ua

Злити рідину з консервованого тунця, додати його до цибулі разом із вершковим сиром і добре розмішати.

Мариновані огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати огірок маленькими кубиками, додати в миску разом із чорним перцем і подрібненим кропом. Ретельно перемішати.

Смажений хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити скибочки хліба на сухій сковороді до золотистої скоринки. Намастити готову намазку на підсмажений хліб і подавати.



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