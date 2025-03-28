Рецепт намазки на хліб — у вас вийдуть дуже смачні бутерброди

"Хітова" намазка на хліб — у вас вийдуть смачні бутерброди
Якщо шукаєте ідею для смачного та швидкого перекусу, ця намазка стане вашим фаворитом! Усього кілька інгредієнтів — і у вас готові апетитні бутерброди, які підкорять усіх.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- червона цибуля — 1 шт.;
- лимонний сік — 1/3 лимона;
- тунець консервований — 1 банка;
- вершковий сир — 130 г;
- квашений або маринований огірок — 1 шт.;
- чорний мелений перець — за смаком;
- кріп — 1 пучок;
- хліб.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати цибулю, перекласти в миску та полити лимонним соком, перемішати.
Злити рідину з консервованого тунця, додати його до цибулі разом із вершковим сиром і добре розмішати.
Нарізати огірок маленькими кубиками, додати в миску разом із чорним перцем і подрібненим кропом. Ретельно перемішати.
Обсмажити скибочки хліба на сухій сковороді до золотистої скоринки. Намастити готову намазку на підсмажений хліб і подавати.
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