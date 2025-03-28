Рецепт намазки на хлеб — у вас получатся очень вкусные бутерброды

Намазка на хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Если ищете идею для вкусного и быстрого перекуса, эта намазка станет вашим фаворитом! Всего несколько ингредиентов — и у вас готовы аппетитные бутерброды, которые покорят всех.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

красный лук — 1 шт.;

лимонный сок — 1/3 лимона;

тунец консервированный — 1 банка;

сливочный сыр — 130 г;

квашеный или маринованный огурец — 1 шт.;

черный молотый перец — по вкусу;

укроп — 1 пучок;

хлеб.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук, переложить в миску и полить лимонным соком, перемешать.

Синий лук и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Слить жидкость из консервированного тунца, добавить его к луку вместе со сливочным сыром и хорошо размешать.

Маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать огурец маленькими кубиками, добавить в миску вместе с черным перцем и измельченным укропом. Тщательно перемешать.

Жареный хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить ломтики хлеба на сухой сковороде до золотистой корочки. Намазать готовую намазку на поджаренный хлеб и подавать.



Ранее мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут.

Также обратите внимание на вкусный и быстрый перекус из батона и консервы за минуту.

Еще мы писали о кабачковой намазке — рецепт блюда из кабачков за копейки, о котором вы точно не знали.

Или приготовьте намазку из баклажанов по вкусу, как грибы, идеальная закуска.