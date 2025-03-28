Рецепт намазки на хлеб — у вас получатся очень вкусные бутерброды

"Хитовая" намазка на хлеб — у вас получатся вкусные бутерброды
Если ищете идею для вкусного и быстрого перекуса, эта намазка станет вашим фаворитом! Всего несколько ингредиентов — и у вас готовы аппетитные бутерброды, которые покорят всех.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- красный лук — 1 шт.;
- лимонный сок — 1/3 лимона;
- тунец консервированный — 1 банка;
- сливочный сыр — 130 г;
- квашеный или маринованный огурец — 1 шт.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- укроп — 1 пучок;
- хлеб.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук, переложить в миску и полить лимонным соком, перемешать.
Слить жидкость из консервированного тунца, добавить его к луку вместе со сливочным сыром и хорошо размешать.
Нарезать огурец маленькими кубиками, добавить в миску вместе с черным перцем и измельченным укропом. Тщательно перемешать.
Обжарить ломтики хлеба на сухой сковороде до золотистой корочки. Намазать готовую намазку на поджаренный хлеб и подавать.
Ранее мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут.
Также обратите внимание на вкусный и быстрый перекус из батона и консервы за минуту.
Еще мы писали о кабачковой намазке — рецепт блюда из кабачков за копейки, о котором вы точно не знали.
Или приготовьте намазку из баклажанов по вкусу, как грибы, идеальная закуска.
Читайте Новини.LIVE!