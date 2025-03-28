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"Хитовая" намазка на хлеб — у вас получатся вкусные бутерброды

28 марта 2025 21:51
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт намазки на хлеб — у вас получатся очень вкусные бутерброды
Намазка на хлеб. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Если ищете идею для вкусного и быстрого перекуса, эта намазка станет вашим фаворитом! Всего несколько ингредиентов — и у вас готовы аппетитные бутерброды, которые покорят всех.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • красный лук — 1 шт.;
  • лимонный сок — 1/3 лимона;
  • тунец консервированный — 1 банка;
  • сливочный сыр — 130 г;
  • квашеный или маринованный огурец — 1 шт.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • укроп — 1 пучок;
  • хлеб.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук, переложить в миску и полить лимонным соком, перемешать.

намазка на хліб для смачних бутербродів
Синий лук и тунец. Фото: smachnenke.com.ua

Слить жидкость из консервированного тунца, добавить его к луку вместе со сливочным сыром и хорошо размешать.

намазка на хліб з тунцем для смачних бутербродів
Маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать огурец маленькими кубиками, добавить в миску вместе с черным перцем и измельченным укропом. Тщательно перемешать.

намазка на хліб з тунцем та огірками для смачних бутербродів
Жареный хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить ломтики хлеба на сухой сковороде до золотистой корочки. Намазать готовую намазку на поджаренный хлеб и подавать.

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