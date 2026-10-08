Прозорий холодець без желатину: насичений домашній рецепт

Холодець ""як сльоза": бабусин секрет прозорого бульйону без желатину
Ua ru
8 жовтня 2026 12:14
Холодець з м'ясом. Фото: smachnenke.com.ua
Домашній холодець потребує часу, але результат того вартий. Поєднання яловичини, свинини та домашньої птиці дає насичений смак, а повільне томління допомагає отримати чистий і добре застиглий бульйон.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яловичина на кістці — 1,6 кг;
- свинячі рульки та ніжки — 1,7 кг;
- півень із потрухами — 1,8 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- вода — 4,5–5 л;
- сіль — 1,5–2 ст. л.;
- духмяний перець — 15 горошин;
- чорний перець — 15 горошин;
- лавровий лист — 4–5 шт.;
- часник — за бажанням;
- мелений чорний перець — за бажанням.
Спосіб приготування
- Ретельно зачистити свинячі ніжки та рульки, яловичину залишити великими шматками, птицю розділити на частини.
- М’ясо залити водою, довести до кипіння та зняти піну. Першу воду злити, м’ясо й каструлю промити.
- Залити м’ясо 4,5–5 л чистої води, довести до кипіння, зняти піну та зменшити вогонь до мінімального.
- Додати цибулю, моркву, перець, лавровий лист і сіль.
- Варити без кришки 6–8 годин при дуже слабкому кипінні.
- Вийняти м’ясо, бульйон ретельно процідити та за потреби досолити.
- Відокремити м’ясо від кісток, нарізати й за бажанням додати часник та мелений перець.
- Розкласти м’ясо у форми, залити гарячим бульйоном і швидко охолодити.
- Прибрати в холодильник не пізніше ніж через 2 години після завершення варіння та залишити щонайменше на 5–6 годин для застигання. Подати з гірчицею або хроном.
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