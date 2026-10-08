Прозорий холодець без желатину: насичений домашній рецепт

Холодець з м'ясом. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній холодець потребує часу, але результат того вартий. Поєднання яловичини, свинини та домашньої птиці дає насичений смак, а повільне томління допомагає отримати чистий і добре застиглий бульйон.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яловичина на кістці — 1,6 кг;

свинячі рульки та ніжки — 1,7 кг;

півень із потрухами — 1,8 кг;

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

вода — 4,5–5 л;

сіль — 1,5–2 ст. л.;

духмяний перець — 15 горошин;

чорний перець — 15 горошин;

лавровий лист — 4–5 шт.;

часник — за бажанням;

мелений чорний перець — за бажанням.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Ретельно зачистити свинячі ніжки та рульки, яловичину залишити великими шматками, птицю розділити на частини. М’ясо залити водою, довести до кипіння та зняти піну. Першу воду злити, м’ясо й каструлю промити. Залити м’ясо 4,5–5 л чистої води, довести до кипіння, зняти піну та зменшити вогонь до мінімального. Додати цибулю, моркву, перець, лавровий лист і сіль. Варити без кришки 6–8 годин при дуже слабкому кипінні. Вийняти м’ясо, бульйон ретельно процідити та за потреби досолити. Відокремити м’ясо від кісток, нарізати й за бажанням додати часник та мелений перець. Розкласти м’ясо у форми, залити гарячим бульйоном і швидко охолодити. Прибрати в холодильник не пізніше ніж через 2 години після завершення варіння та залишити щонайменше на 5–6 годин для застигання. Подати з гірчицею або хроном.

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