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Головна Смак Холодець ""як сльоза": бабусин секрет прозорого бульйону без желатину

Холодець ""як сльоза": бабусин секрет прозорого бульйону без желатину

Ua ru
8 жовтня 2026 12:14
Прозорий холодець без желатину: насичений домашній рецепт
Холодець з м'ясом. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній холодець потребує часу, але результат того вартий. Поєднання яловичини, свинини та домашньої птиці дає насичений смак, а повільне томління допомагає отримати чистий і добре застиглий бульйон.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яловичина на кістці — 1,6 кг;
  • свинячі рульки та ніжки — 1,7 кг;
  • півень із потрухами — 1,8 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • вода — 4,5–5 л;
  • сіль — 1,5–2 ст. л.;
  • духмяний перець — 15 горошин;
  • чорний перець — 15 горошин;
  • лавровий лист — 4–5 шт.;
  • часник — за бажанням;
  • мелений чорний перець — за бажанням.
рецепт холодця
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Ретельно зачистити свинячі ніжки та рульки, яловичину залишити великими шматками, птицю розділити на частини.
  2. М’ясо залити водою, довести до кипіння та зняти піну. Першу воду злити, м’ясо й каструлю промити.
  3. Залити м’ясо 4,5–5 л чистої води, довести до кипіння, зняти піну та зменшити вогонь до мінімального.
  4. Додати цибулю, моркву, перець, лавровий лист і сіль.
  5. Варити без кришки 6–8 годин при дуже слабкому кипінні.
  6. Вийняти м’ясо, бульйон ретельно процідити та за потреби досолити.
  7. Відокремити м’ясо від кісток, нарізати й за бажанням додати часник та мелений перець.
  8. Розкласти м’ясо у форми, залити гарячим бульйоном і швидко охолодити.
  9. Прибрати в холодильник не пізніше ніж через 2 години після завершення варіння та залишити щонайменше на 5–6 годин для застигання. Подати з гірчицею або хроном.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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