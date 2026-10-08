Прозрачный холодец без желатина: насыщенный домашний рецепт

Холодец "как слеза": бабушкин секрет прозрачного бульона без желатина
Ua ru
8 октября 2026 12:14
Холодец с мясом. Фото: smachnenke.com.ua
Домашний холодец требует времени, но результат того стоит. Сочетание говядины, свинины и домашней птицы придает насыщенный вкус, а медленное томление помогает получить чистый и хорошо застывший бульон.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- говядина на кости — 1,6 кг;
- свиные рульки и ножки — 1,7 кг;
- петух с потрохами — 1,8 кг;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- вода — 4,5–5 л;
- соль — 1,5–2 ст. л.;
- душистый перец — 15 горошин;
- чёрный перец — 15 горошин;
- лавровый лист — 4–5 шт.;
- чеснок — по желанию;
- молотый черный перец — по желанию.
Способ приготовления
- Тщательно очистить свиные ножки и рульки, говядину оставить крупными кусками, птицу разделить на части.
- Мясо залить водой, довести до кипения и снять пену. Первую воду слить, мясо и кастрюлю промыть.
- Залить мясо 4,5–5 л чистой воды, довести до кипения, снять пену и уменьшить огонь до минимального.
- Добавить лук, морковь, перец, лавровый лист и соль.
- Варить без крышки 6–8 часов при очень слабом кипении.
- Вынуть мясо, бульон тщательно процедить и при необходимости досолить.
- Отделить мясо от костей, нарезать и по желанию добавить чеснок и молотый перец.
- Разложить мясо по формам, залить горячим бульоном и быстро охладить.
- Убрать в холодильник не позднее чем через 2 часа после окончания варки и оставить не менее чем на 5–6 часов для застывания. Подавать с горчицей или хреном.
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