Прозрачный холодец без желатина: насыщенный домашний рецепт

Холодец с мясом. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний холодец требует времени, но результат того стоит. Сочетание говядины, свинины и домашней птицы придает насыщенный вкус, а медленное томление помогает получить чистый и хорошо застывший бульон.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

говядина на кости — 1,6 кг;

свиные рульки и ножки — 1,7 кг;

петух с потрохами — 1,8 кг;

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

вода — 4,5–5 л;

соль — 1,5–2 ст. л.;

душистый перец — 15 горошин;

чёрный перец — 15 горошин;

лавровый лист — 4–5 шт.;

чеснок — по желанию;

молотый черный перец — по желанию.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тщательно очистить свиные ножки и рульки, говядину оставить крупными кусками, птицу разделить на части. Мясо залить водой, довести до кипения и снять пену. Первую воду слить, мясо и кастрюлю промыть. Залить мясо 4,5–5 л чистой воды, довести до кипения, снять пену и уменьшить огонь до минимального. Добавить лук, морковь, перец, лавровый лист и соль. Варить без крышки 6–8 часов при очень слабом кипении. Вынуть мясо, бульон тщательно процедить и при необходимости досолить. Отделить мясо от костей, нарезать и по желанию добавить чеснок и молотый перец. Разложить мясо по формам, залить горячим бульоном и быстро охладить. Убрать в холодильник не позднее чем через 2 часа после окончания варки и оставить не менее чем на 5–6 часов для застывания. Подавать с горчицей или хреном.

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