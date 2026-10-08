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Главная Вкус Холодец "как слеза": бабушкин секрет прозрачного бульона без желатина

Холодец "как слеза": бабушкин секрет прозрачного бульона без желатина

Ua ru
8 октября 2026 12:14
Прозрачный холодец без желатина: насыщенный домашний рецепт
Холодец с мясом. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний холодец требует времени, но результат того стоит. Сочетание говядины, свинины и домашней птицы придает насыщенный вкус, а медленное томление помогает получить чистый и хорошо застывший бульон.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • говядина на кости — 1,6 кг;
  • свиные рульки и ножки — 1,7 кг;
  • петух с потрохами — 1,8 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • вода — 4,5–5 л;
  • соль — 1,5–2 ст. л.;
  • душистый перец — 15 горошин;
  • чёрный перец — 15 горошин;
  • лавровый лист — 4–5 шт.;
  • чеснок — по желанию;
  • молотый черный перец — по желанию.
рецепт холодця
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тщательно очистить свиные ножки и рульки, говядину оставить крупными кусками, птицу разделить на части.
  2. Мясо залить водой, довести до кипения и снять пену. Первую воду слить, мясо и кастрюлю промыть.
  3. Залить мясо 4,5–5 л чистой воды, довести до кипения, снять пену и уменьшить огонь до минимального.
  4. Добавить лук, морковь, перец, лавровый лист и соль.
  5. Варить без крышки 6–8 часов при очень слабом кипении.
  6. Вынуть мясо, бульон тщательно процедить и при необходимости досолить.
  7. Отделить мясо от костей, нарезать и по желанию добавить чеснок и молотый перец.
  8. Разложить мясо по формам, залить горячим бульоном и быстро охладить.
  9. Убрать в холодильник не позднее чем через 2 часа после окончания варки и оставить не менее чем на 5–6 часов для застывания. Подавать с горчицей или хреном.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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