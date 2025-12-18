Холодець з курячих лапок — бюджетний рецепт із щільним застиганням

Курячі лапки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей холодець недарма називають "копійчаним", мінімум витрат, жодного желатину й гарантований результат. Курячі лапки дають потужну кількість колагену, завдяки чому холодець застигає щільно, тримає форму і має ідеальну текстуру. Додавання курячих стегон робить страву ситною та насиченою на смак, а правильно підібрані овочі й спеції перетворюють простий набір продуктів на справжню святкову класику.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться (на 4 лоточки):

курячі лапи — 2 кг;

курячі стегна — 1 кг;

цибуля — 1 велика шт.;

морква — 1 велика шт.;

селера стеблова — 1 довге стебло;

смажена цибуля — 2 ст. л.;

сушений кріп — 2 ч. л.;

часник — 4–5 зубчиків;

перець запашний горошком — 1 ст. л.;

чорний перець горошком — 1 ст. л.;

лавровий лист — 2 великі шт.;

куркума — 1 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

вода — 2 л.

Спосіб приготування

Курячі лапки швидко розморозити у гарячій воді. Видалити залишки жовтої грубої шкіри, добре промити до чистої води. Пазурі не зрізати — вони не впливають на смак і потрібні лише як джерело колагену. Підготовлені лапки перекласти у велику каструлю, залити 2 літрами фільтрованої води та поставити на середній вогонь.

Курячі лапки у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Після закипання зменшити нагрів і варити лапки 2 години на дуже повільному кипінні, періодично знімаючи піну. Через 2 години додати курячі стегна. Зручно закласти їх у мішок або марлю, щоб потім легко дістати. Варити ще 2 години, але за 1 годину до завершення стегна вийняти з бульйону.

Курячі лапи та стегна. Фото: gospodynka.com.ua

Поки стегна остигають, додати до каструлі овочі: цілу очищену цибулину, моркву, селеру та смажену цибулю. Одночасно покласти всі спеції — запашний і чорний перець, лавровий лист, куркуму та сушений кріп. Варити ще 1 годину на слабкому кипінні.

Овочі та курка. Фото: gospodynka.com.ua

М’ясо зі стегон зняти з кісток, нарізати ножем невеликими шматочками та рівномірно розкласти по лоточках. Лапки після варіння викинути — вони повністю віддали желюючі властивості бульйону.

Холодець у формах. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий бульйон зняти з вогню, додати подрібнений часник і сіль. Солити потрібно щедро, орієнтуючись на смак гарячого бульйону — після застигання солоність зменшиться. Процідити бульйон і залити ним м’ясо у формах. Остудити за кімнатної температури, після чого поставити в холодильник до повного застигання.

