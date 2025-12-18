Видео
Видео

Холодец "Копеечный" — 2 кг куриных лапок и 1 кг бедер

Холодец "Копеечный" — 2 кг куриных лапок и 1 кг бедер

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 01:04
Холодец из куриных лапок — бюджетный рецепт с плотным застыванием
Куриные лапки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот холодец недаром называют "копеечным", минимум затрат, никакого желатина и гарантированный результат. Куриные лапки дают мощное количество коллагена, благодаря чему холодец застывает плотно, держит форму и имеет идеальную текстуру. Добавление куриных бедер делает блюдо сытным и насыщенным на вкус, а правильно подобранные овощи и специи превращают простой набор продуктов в настоящую праздничную классику.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится (на 4 лоточка):

  • куриные лапы — 2 кг;
  • куриные бедра — 1 кг;
  • лук — 1 крупная шт.;
  • морковь — 1 крупная шт.;
  • сельдерей стеблевой — 1 длинный стебель;
  • жареный лук — 2 ст. л.;
  • сушеный укроп — 2 ч. л.;
  • чеснок — 4-5 зубчиков;
  • перец душистый горошком — 1 ст. л.;
  • черный перец горошком — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 большие шт.;
  • куркума — 1 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • вода — 2 л.

Способ приготовления

Куриные лапки быстро разморозить в горячей воде. Удалить остатки желтой грубой кожи, хорошо промыть до чистой воды. Когти не срезать — они не влияют на вкус и нужны только как источник коллагена. Подготовленные лапки переложить в большую кастрюлю, залить 2 литрами фильтрованной воды и поставить на средний огонь.

рецепт холодцю з курячими лапами
Куриные лапки в воде. Фото: gospodynka.com.ua

После закипания уменьшить нагрев и варить лапки 2 часа на очень медленном кипении, периодически снимая пену. Через 2 часа добавить куриные бедра. Удобно заложить их в мешок или марлю, чтобы потом легко достать. Варить еще 2 часа, но за 1 час до завершения бедра вынуть из бульона.

рецепт холодця з куркою
Куриные лапы и бедра. Фото: gospodynka.com.ua

Пока бедра остывают, добавить в кастрюлю овощи: целую очищенную луковицу, морковь, сельдерей и жареный лук. Одновременно положить все специи — душистый и черный перец, лавровый лист, куркуму и сушеный укроп. Варить еще 1 час на слабом кипении.

рецепт холодцю з курки
Овощи и курица. Фото: gospodynka.com.ua

Мясо с бедер снять с костей, нарезать ножом небольшими кусочками и равномерно разложить по лоточках. Лапки после варки выбросить — они полностью отдали желирующие свойства бульону.

рецепт холодцю з курячими стегнами
Холодец в формах. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бульон снять с огня, добавить измельченный чеснок и соль. Солить нужно щедро, ориентируясь на вкус горячего бульона — после застывания соленость уменьшится. Процедить бульон и залить им мясо в формах. Остудить при комнатной температуре, после чего поставить в холодильник до полного застывания.

Советуем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов холодца

Вкусный холодец по рецепту бабушки – как сварить его вкусным и прозрачным.

Ароматный холодец по рецепту соседки — 4 важных ухищрения в приготовлении.

Праздничное заливное с языком – рецепт от заслуженной артистки Украины.

Домашний холодец с курицей к праздничному столу, которым вы поразите гостей.

Не жирный холодец из курицы без желатина – всегда застывает.

рецепт холодец куриные бедра Новый год 2026 куриные лапки
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
