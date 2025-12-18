Холодец из куриных лапок — бюджетный рецепт с плотным застыванием

Куриные лапки. Фото: gospodynka.com.ua

Этот холодец недаром называют "копеечным", минимум затрат, никакого желатина и гарантированный результат. Куриные лапки дают мощное количество коллагена, благодаря чему холодец застывает плотно, держит форму и имеет идеальную текстуру. Добавление куриных бедер делает блюдо сытным и насыщенным на вкус, а правильно подобранные овощи и специи превращают простой набор продуктов в настоящую праздничную классику.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится (на 4 лоточка):

куриные лапы — 2 кг;

куриные бедра — 1 кг;

лук — 1 крупная шт.;

морковь — 1 крупная шт.;

сельдерей стеблевой — 1 длинный стебель;

жареный лук — 2 ст. л.;

сушеный укроп — 2 ч. л.;

чеснок — 4-5 зубчиков;

перец душистый горошком — 1 ст. л.;

черный перец горошком — 1 ст. л.;

лавровый лист — 2 большие шт.;

куркума — 1 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

вода — 2 л.

Способ приготовления

Куриные лапки быстро разморозить в горячей воде. Удалить остатки желтой грубой кожи, хорошо промыть до чистой воды. Когти не срезать — они не влияют на вкус и нужны только как источник коллагена. Подготовленные лапки переложить в большую кастрюлю, залить 2 литрами фильтрованной воды и поставить на средний огонь.

Куриные лапки в воде. Фото: gospodynka.com.ua

После закипания уменьшить нагрев и варить лапки 2 часа на очень медленном кипении, периодически снимая пену. Через 2 часа добавить куриные бедра. Удобно заложить их в мешок или марлю, чтобы потом легко достать. Варить еще 2 часа, но за 1 час до завершения бедра вынуть из бульона.

Куриные лапы и бедра. Фото: gospodynka.com.ua

Пока бедра остывают, добавить в кастрюлю овощи: целую очищенную луковицу, морковь, сельдерей и жареный лук. Одновременно положить все специи — душистый и черный перец, лавровый лист, куркуму и сушеный укроп. Варить еще 1 час на слабом кипении.

Овощи и курица. Фото: gospodynka.com.ua

Мясо с бедер снять с костей, нарезать ножом небольшими кусочками и равномерно разложить по лоточках. Лапки после варки выбросить — они полностью отдали желирующие свойства бульону.

Холодец в формах. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый бульон снять с огня, добавить измельченный чеснок и соль. Солить нужно щедро, ориентируясь на вкус горячего бульона — после застывания соленость уменьшится. Процедить бульон и залить им мясо в формах. Остудить при комнатной температуре, после чего поставить в холодильник до полного застывания.

