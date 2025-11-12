Маринована цибуля для оселедця та салатів за 15 хвилин — простий рецепт

Хрумка і солодка — як замаринувати цибулю для оселедця та салатів
Ця маринована цибуля — справжня паличка-виручалочка для будь-якої господині. Готується всього за кілька хвилин, а смак виходить ідеально збалансований: ніжна, хрумка, з приємною кислинкою й легкою солодкістю. Вона чудово доповнює оселедець, м’ясні та овочеві салати, роблячи їх ароматнішими і яскравішими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок.
Вам знадобиться:
- цибуля — 2 середні (приблизно 250 г);
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л. з гіркою;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Цибулю очистити та нарізати тонкими півкільцями. Перем’яти руками, щоб вона трохи пустила сік і стала ніжнішою.
Додати сіль, цукор, оливкову олію та оцет. Добре перемішати, накрити кришкою або плівкою й залишити маринуватись на 15 хвилин при кімнатній температурі.
Після цього ще раз перемішати та залишити ще на кілька хвилин, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися маринадом.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!