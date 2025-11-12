Маринована цибуля для оселедця та салатів за 15 хвилин — простий рецепт

Маринована цибуля. Фото: кадр з відео

Ця маринована цибуля — справжня паличка-виручалочка для будь-якої господині. Готується всього за кілька хвилин, а смак виходить ідеально збалансований: ніжна, хрумка, з приємною кислинкою й легкою солодкістю. Вона чудово доповнює оселедець, м’ясні та овочеві салати, роблячи їх ароматнішими і яскравішими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок.

Вам знадобиться:

цибуля — 2 середні (приблизно 250 г);

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л. з гіркою;

оливкова олія — 1 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю очистити та нарізати тонкими півкільцями. Перем’яти руками, щоб вона трохи пустила сік і стала ніжнішою.

Нарізана цибуля. Фото: кадр з відео

Додати сіль, цукор, оливкову олію та оцет. Добре перемішати, накрити кришкою або плівкою й залишити маринуватись на 15 хвилин при кімнатній температурі.

Маринована цибуля. Фото: кадр з відео

Після цього ще раз перемішати та залишити ще на кілька хвилин, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися маринадом.

