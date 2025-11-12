Відео
Хрумка і солодка — як замаринувати цибулю для оселедця та салатів

Хрумка і солодка — як замаринувати цибулю для оселедця та салатів

Дата публікації: 12 листопада 2025 01:04
Оновлено: 14:55
Маринована цибуля для оселедця та салатів за 15 хвилин — простий рецепт
Маринована цибуля. Фото: кадр з відео

Ця маринована цибуля — справжня паличка-виручалочка для будь-якої господині. Готується всього за кілька хвилин, а смак виходить ідеально збалансований: ніжна, хрумка, з приємною кислинкою й легкою солодкістю. Вона чудово доповнює оселедець, м’ясні та овочеві салати, роблячи їх ароматнішими і яскравішими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Дача Кухня Відпочинок

Вам знадобиться:

  • цибуля — 2 середні (приблизно 250 г);
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л. з гіркою;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю очистити та нарізати тонкими півкільцями. Перем’яти руками, щоб вона трохи пустила сік і стала ніжнішою.

рецепт маринованої цибулі
Нарізана цибуля. Фото: кадр з відео

Додати сіль, цукор, оливкову олію та оцет. Добре перемішати, накрити кришкою або плівкою й залишити маринуватись на 15 хвилин при кімнатній температурі.

простий рецепт маринованої цибулі
Маринована цибуля. Фото: кадр з відео

Після цього ще раз перемішати та залишити ще на кілька хвилин, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися маринадом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

цибуля салат рецепт маринад оцет оселедець
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
