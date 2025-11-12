Видео
Видео

Хрустящий и сладкий — как замариновать лук для сельди и салатов

Хрустящий и сладкий — как замариновать лук для сельди и салатов

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 01:04
обновлено: 14:55
Маринованный лук для сельди и салатов за 15 минут — простой рецепт
Маринованный лук. Фото: кадр из видео

Этот маринованный лук — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Готовится всего за несколько минут, а вкус получается идеально сбалансированный: нежный, хрустящий, с приятной кислинкой и легкой сладостью. Она прекрасно дополняет селедку, мясные и овощные салаты, делая их более ароматными и яркими.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дача Кухня Отдых.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • лук — 2 средних (примерно 250 г);
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л. с горкой;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Перемять руками, чтобы он немного пустил сок и стал более нежным.

рецепт маринованої цибулі
Нарезанный лук. Фото: кадр из видео

Добавить соль, сахар, оливковое масло и уксус. Хорошо перемешать, накрыть крышкой или пленкой и оставить мариноваться на 15 минут при комнатной температуре.

простий рецепт маринованої цибулі
Маринованный лук. Фото: кадр из видео

После этого еще раз перемешать и оставить еще на несколько минут, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались маринадом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

