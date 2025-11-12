Маринованный лук для сельди и салатов за 15 минут — простой рецепт

Маринованный лук. Фото: кадр из видео

Этот маринованный лук — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Готовится всего за несколько минут, а вкус получается идеально сбалансированный: нежный, хрустящий, с приятной кислинкой и легкой сладостью. Она прекрасно дополняет селедку, мясные и овощные салаты, делая их более ароматными и яркими.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Дача Кухня Отдых.

Вам понадобится:

лук — 2 средних (примерно 250 г);

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л. с горкой;

оливковое масло — 1 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Перемять руками, чтобы он немного пустил сок и стал более нежным.

Нарезанный лук. Фото: кадр из видео

Добавить соль, сахар, оливковое масло и уксус. Хорошо перемешать, накрыть крышкой или пленкой и оставить мариноваться на 15 минут при комнатной температуре.

Маринованный лук. Фото: кадр из видео

После этого еще раз перемешать и оставить еще на несколько минут, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались маринадом.

