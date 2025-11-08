Салат Столица с курицей — быстрый рецепт за 5 минут, который подходит круглый год

Салат "Столица" за 5 минут — он вкусный весь год и не надоедает
Салат "Столица" — это универсальный рецепт, который всегда выручает. Он готовится всего за несколько минут, имеет яркий вкус и прекрасно сочетает нежную курицу, пряный сыр и пикантную корейскую морковь. Такой салат одинаково уместен и на праздничном столе, и в будни — он не надоедает никогда.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вареное куриное филе — 300 г;
- вареные яичные белки — 4 шт.;
- маринованные огурцы — 1-2 шт.;
- корейская морковь — 120 г;
- копченый сыр — 120 г;
- вареные яичные желтки — 2 шт.
Для соуса:
- вареные яичные желтки — 2 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- соль и черный перец — по 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик.
Способ приготовления
Сперва приготовить соус. Вареные желтки растереть вилкой, добавить сметану, горчицу, соль, перец, масло и измельченный чеснок. Тщательно перемешать до однородности — получается ароматная нежная заправка.
Вареное куриное филе разделить вилкой на небольшие кусочки — это придает салату легкости. Выложить первым слоем, смазать подготовленным соусом.
Далее натереть вареные белки на терке и распределить вторым слоем, снова немного полить соусом. Следующий слой — мелко натертые маринованные огурцы, затем — корейская морковь. Каждый слой слегка смазывать соусом, чтобы салат был сочным.
Сверху натереть копченый сыр и вареные желтки — они придадут салату аппетитный вид и нежность.
