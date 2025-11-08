Видео
Видео

Салат "Столица" за 5 минут — он вкусный весь год и не надоедает

Салат "Столица" за 5 минут — он вкусный весь год и не надоедает

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 17:04
обновлено: 16:57
Салат Столица с курицей — быстрый рецепт за 5 минут, который подходит круглый год
Салат "Столица". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Столица" — это универсальный рецепт, который всегда выручает. Он готовится всего за несколько минут, имеет яркий вкус и прекрасно сочетает нежную курицу, пряный сыр и пикантную корейскую морковь. Такой салат одинаково уместен и на праздничном столе, и в будни — он не надоедает никогда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • вареное куриное филе — 300 г;
  • вареные яичные белки — 4 шт.;
  • маринованные огурцы — 1-2 шт.;
  • корейская морковь — 120 г;
  • копченый сыр — 120 г;
  • вареные яичные желтки — 2 шт.

Для соуса:

  • вареные яичные желтки — 2 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • соль и черный перец — по 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

Сперва приготовить соус. Вареные желтки растереть вилкой, добавить сметану, горчицу, соль, перец, масло и измельченный чеснок. Тщательно перемешать до однородности — получается ароматная нежная заправка.

рецепт салату з куркою
Майонез и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Вареное куриное филе разделить вилкой на небольшие кусочки — это придает салату легкости. Выложить первым слоем, смазать подготовленным соусом.

смачний салат з куркою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Далее натереть вареные белки на терке и распределить вторым слоем, снова немного полить соусом. Следующий слой — мелко натертые маринованные огурцы, затем — корейская морковь. Каждый слой слегка смазывать соусом, чтобы салат был сочным.

рецепт салату з куркою иа майонезом шарами
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху натереть копченый сыр и вареные желтки — они придадут салату аппетитный вид и нежность.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
