Хрумка маринована цвітна капуста за добу — замість салату

Хрумка маринована цвітна капуста за добу — замість салату

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 01:04
Оновлено: 17:34
Хрумка маринована цвітна капуста за добу — простий рецепт приготування закуски
Маринована цвітна капуста. Фото: кадр з відео

Ця хрумка маринована цвітна капуста готується всього за 20 хвилин активного часу, але стає ароматною та пікантною вже за добу. Простий та швидкий рецепт дозволяє насолодитися свіжим смаком капусти без зайвого клопоту. Вона відмінно підходить як закуска до м’яса, гарнірів або просто як самостійна страва. Цей спосіб приготування стане вашим улюбленим, коли потрібна швидка та смачна закуска на стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цвітна капуста — 1 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • болгарський перець — 1–2 шт.;
  • часник — 4 зуб.;
  • вода — 1 л;
  • цукор — 2,5 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 5 ст. л.;
  • рослинна олія — 4 ст. л.;
  • перець горошком — 8–10 шт.;
  • лавровий лист — 2–3 шт.

Спосіб приготування

Цвітну капусту розібрати на невеликі суцвіття. Моркву нарізати тонкими скибочками або соломкою, болгарський перець очистити та нарізати смужками, часник подрібнити.

маринована цвітна капуста
Цвітна капуста. Фото: кадр з відео

У каструлі закип’ятити воду, додати сіль, цукор, перець горошком і лавровий лист, проварити 2–3 хвилини, зняти з вогню та влити оцет і рослинну олію.

рецепт маринованої капусти
Перець та часник. Фото: кадр з відео

У банку або глибоку миску викласти шарами капусту, моркву, перець і часник, залити гарячим маринадом. Залишити остигати до кімнатної температури, потім накрити кришкою та поставити в холодильник на 24 години.

простий рецепт маринованої цвітної капусти
Маринад для капусти. Фото: кадр з відео

За цей час капуста добре просочиться, стане хрумкою, ароматною та пікантною. Подавайте як закуску до м’яса, картоплі або як самостійну страву.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

капуста салат рецепт цвітна капуста маринована капуста
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
