Хрумка маринована цвітна капуста за добу — простий рецепт приготування закуски

Маринована цвітна капуста. Фото: кадр з відео

Ця хрумка маринована цвітна капуста готується всього за 20 хвилин активного часу, але стає ароматною та пікантною вже за добу. Простий та швидкий рецепт дозволяє насолодитися свіжим смаком капусти без зайвого клопоту. Вона відмінно підходить як закуска до м’яса, гарнірів або просто як самостійна страва. Цей спосіб приготування стане вашим улюбленим, коли потрібна швидка та смачна закуска на стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною.

Вам знадобиться:

цвітна капуста — 1 кг;

морква — 1 шт.;

болгарський перець — 1–2 шт.;

часник — 4 зуб.;

вода — 1 л;

цукор — 2,5 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

оцет 9% — 5 ст. л.;

рослинна олія — 4 ст. л.;

перець горошком — 8–10 шт.;

лавровий лист — 2–3 шт.

Спосіб приготування

Цвітну капусту розібрати на невеликі суцвіття. Моркву нарізати тонкими скибочками або соломкою, болгарський перець очистити та нарізати смужками, часник подрібнити.

Цвітна капуста. Фото: кадр з відео

У каструлі закип’ятити воду, додати сіль, цукор, перець горошком і лавровий лист, проварити 2–3 хвилини, зняти з вогню та влити оцет і рослинну олію.

Перець та часник. Фото: кадр з відео

У банку або глибоку миску викласти шарами капусту, моркву, перець і часник, залити гарячим маринадом. Залишити остигати до кімнатної температури, потім накрити кришкою та поставити в холодильник на 24 години.

Маринад для капусти. Фото: кадр з відео

За цей час капуста добре просочиться, стане хрумкою, ароматною та пікантною. Подавайте як закуску до м’яса, картоплі або як самостійну страву.

