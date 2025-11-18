Відео
Маринована капуста за 6 годин — найшвидший рецепт приготування

Маринована капуста за 6 годин — найшвидший рецепт приготування

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 01:04
Оновлено: 14:16
Маринована капуста за 6 годин — рецепт приготування з фото для швидкої домашньої засолки
Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт маринованої капусти — справжня знахідка для тих, хто не хоче чекати кілька днів. Усього 6 годин — і хрустка, пряна, ароматна капуста готова до подачі. Вона чудово смакує з картоплею, м’ясними стравами чи просто як закуска. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль — ідеальний результат гарантовано.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • капуста — 2 кг;
  • морква — 450 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • вода — 500 мл.;
  • оцет 9% — 150 мл.;
  • олія — 150 мл;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • чорний перець горошком — 10 шт.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкими смужками. Моркву натерти на дрібній тертці, змішати з капустою, не м’яти. Часник нарізати тонкими пластинками. Викласти овочі у велику каструлю, чергуючи шари капусти з часником.

Для маринаду у сотейнику змішати воду, оцет, олію, додати цукор, сіль і перець горошком. Поставити на плиту й довести до кипіння, щоб розчинилися всі кристали цукру та солі.

перевірений рецепт квашеної капусти
Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячим маринадом залити капусту, щільно притиснути тарілкою й встановити зверху вантаж. Залишити на 6 годин при кімнатній температурі. Якщо хочете більш насичений смак, витримати до 24 годин.

Після маринування капусту перекласти в банки, закрити кришками й зберігати в холодильнику. Вона залишиться хрусткою, ароматною та свіжою, чудово смакуватиме до будь-якої страви.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

