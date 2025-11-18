Маринована капуста за 6 годин — рецепт приготування з фото для швидкої домашньої засолки

Маринована капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт маринованої капусти — справжня знахідка для тих, хто не хоче чекати кілька днів. Усього 6 годин — і хрустка, пряна, ароматна капуста готова до подачі. Вона чудово смакує з картоплею, м’ясними стравами чи просто як закуска. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль — ідеальний результат гарантовано.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

капуста — 2 кг;

морква — 450 г;

часник — 3 зубчики;

вода — 500 мл.;

оцет 9% — 150 мл.;

олія — 150 мл;

цукор — 100 г;

сіль — 2 ст. л.;

чорний перець горошком — 10 шт.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкими смужками. Моркву натерти на дрібній тертці, змішати з капустою, не м’яти. Часник нарізати тонкими пластинками. Викласти овочі у велику каструлю, чергуючи шари капусти з часником.

Для маринаду у сотейнику змішати воду, оцет, олію, додати цукор, сіль і перець горошком. Поставити на плиту й довести до кипіння, щоб розчинилися всі кристали цукру та солі.

Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячим маринадом залити капусту, щільно притиснути тарілкою й встановити зверху вантаж. Залишити на 6 годин при кімнатній температурі. Якщо хочете більш насичений смак, витримати до 24 годин.

Після маринування капусту перекласти в банки, закрити кришками й зберігати в холодильнику. Вона залишиться хрусткою, ароматною та свіжою, чудово смакуватиме до будь-якої страви.

