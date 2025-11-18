Маринована капуста за 6 годин — рецепт приготування з фото для швидкої домашньої засолки

Маринована капуста за 6 годин — найшвидший рецепт приготування
Цей рецепт маринованої капусти — справжня знахідка для тих, хто не хоче чекати кілька днів. Усього 6 годин — і хрустка, пряна, ароматна капуста готова до подачі. Вона чудово смакує з картоплею, м’ясними стравами чи просто як закуска. Простий набір інгредієнтів і мінімум зусиль — ідеальний результат гарантовано.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 2 кг;
- морква — 450 г;
- часник — 3 зубчики;
- вода — 500 мл.;
- оцет 9% — 150 мл.;
- олія — 150 мл;
- цукор — 100 г;
- сіль — 2 ст. л.;
- чорний перець горошком — 10 шт.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту тонкими смужками. Моркву натерти на дрібній тертці, змішати з капустою, не м’яти. Часник нарізати тонкими пластинками. Викласти овочі у велику каструлю, чергуючи шари капусти з часником.
Для маринаду у сотейнику змішати воду, оцет, олію, додати цукор, сіль і перець горошком. Поставити на плиту й довести до кипіння, щоб розчинилися всі кристали цукру та солі.
Гарячим маринадом залити капусту, щільно притиснути тарілкою й встановити зверху вантаж. Залишити на 6 годин при кімнатній температурі. Якщо хочете більш насичений смак, витримати до 24 годин.
Після маринування капусту перекласти в банки, закрити кришками й зберігати в холодильнику. Вона залишиться хрусткою, ароматною та свіжою, чудово смакуватиме до будь-якої страви.
