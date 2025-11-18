Маринованная капуста за 6 часов — рецепт приготовления с фото для быстрой домашней засолки

Маринованная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт маринованной капусты — настоящая находка для тех, кто не хочет ждать несколько дней. Всего 6 часов — и хрустящая, пряная, ароматная капуста готова к подаче. Она прекрасно сочетается с картофелем, мясными блюдами или просто как закуска. Простой набор ингредиентов и минимум усилий — идеальный результат гарантирован.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

капуста — 2 кг;

морковь — 450 г;

чеснок — 3 зубчика;

вода — 500 мл.;

уксус 9% — 150 мл.;

масло — 150 мл.;

сахар — 100 г;

соль — 2 ст. л.;

черный перец горошком — 10 шт.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкими полосками. Морковь натереть на мелкой терке, смешать с капустой, не мять. Чеснок нарезать тонкими пластинками. Выложить овощи в большую кастрюлю, чередуя слои капусты с чесноком.

Для маринада в сотейнике смешать воду, уксус, масло, добавить сахар, соль и перец горошком. Поставить на плиту и довести до кипения, чтобы растворились все кристаллы сахара и соли.

Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Горячим маринадом залить капусту, плотно прижать тарелкой и установить сверху груз. Оставить на 6 часов при комнатной температуре. Если хотите более насыщенный вкус, выдержать до 24 часов.

После маринования капусту переложить в банки, закрыть крышками и хранить в холодильнике. Она останется хрустящей, ароматной и свежей, прекрасно подойдет к любому блюду.

