Быстрая маринованная капуста Провансаль за 12 часов — рецепт хрустящего салата

Быстрая маринованная капуста "Провансаль" — домашний рецепт
Если вы любите домашние соленья, но не хотите ждать несколько дней — этот рецепт именно для вас. Маринованная капуста "Провансаль" готовится всего за несколько минут, а уже через 12 часов имеет тот самый насыщенный вкус и приятную хрусткость, будто настоялась неделю. Такая закуска всегда выручает — отлично сочетается с мясом, рыбой или картошкой.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Быстрая маринованная капуста Провансаль — рецепт за 12 часов
Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец — 0,5 шт.;
- чеснок — 2 зубчика.
Для маринада:
- вода — 500 мл.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2-2,5 ст. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- черный перец горошком — 6-8 шт.
Способ приготовления
Капусту нашинковать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке, перец нарезать полосками, а чеснок измельчить. Все переложить в большую миску и перемешать.
Для маринада вскипятить воду с сахаром, солью, лавровым листом и черным перцем. Варить 2-3 минуты, чтобы специи отдали аромат. Снять с огня и дать немного остыть.
Залить овощи теплым маринадом, прижать тарелкой, чтобы капуста была полностью в жидкости. Оставить при комнатной температуре на 3-4 часа, затем поставить в холодильник.
Через 12 часов капуста "Провансаль" готова к подаче — хрустящая, сочная, с легкой кислинкой и ароматом специй.
