Быстрая маринованная капуста "Провансаль" — домашний рецепт

Дата публикации 15 ноября 2025 01:04
обновлено: 14:30
Быстрая маринованная капуста Провансаль за 12 часов — рецепт хрустящего салата
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Если вы любите домашние соленья, но не хотите ждать несколько дней — этот рецепт именно для вас. Маринованная капуста "Провансаль" готовится всего за несколько минут, а уже через 12 часов имеет тот самый насыщенный вкус и приятную хрусткость, будто настоялась неделю. Такая закуска всегда выручает — отлично сочетается с мясом, рыбой или картошкой.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Читайте также:

Быстрая маринованная капуста Провансаль — рецепт за 12 часов

Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • болгарский перец — 0,5 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика.

Для маринада:

  • вода — 500 мл.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 2-2,5 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • черный перец горошком — 6-8 шт.

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке, перец нарезать полосками, а чеснок измельчить. Все переложить в большую миску и перемешать.

маринована капуста
Нарезанная капуста. Фото: кадр из видео

Для маринада вскипятить воду с сахаром, солью, лавровым листом и черным перцем. Варить 2-3 минуты, чтобы специи отдали аромат. Снять с огня и дать немного остыть.

рецепт маринованої капусти
Капуста в банке. Фото: кадр из видео

Залить овощи теплым маринадом, прижать тарелкой, чтобы капуста была полностью в жидкости. Оставить при комнатной температуре на 3-4 часа, затем поставить в холодильник.

простий рецепт маринованої капусти
Капуста и банан. Фото: кадр из видео

Через 12 часов капуста "Провансаль" готова к подаче — хрустящая, сочная, с легкой кислинкой и ароматом специй.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
