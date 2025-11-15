Быстрая маринованная капуста Провансаль за 12 часов — рецепт хрустящего салата

Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Если вы любите домашние соленья, но не хотите ждать несколько дней — этот рецепт именно для вас. Маринованная капуста "Провансаль" готовится всего за несколько минут, а уже через 12 часов имеет тот самый насыщенный вкус и приятную хрусткость, будто настоялась неделю. Такая закуска всегда выручает — отлично сочетается с мясом, рыбой или картошкой.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Быстрая маринованная капуста Провансаль — рецепт за 12 часов

Вам понадобится:

капуста — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 0,5 шт.;

чеснок — 2 зубчика.

Для маринада:

вода — 500 мл.;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2-2,5 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

черный перец горошком — 6-8 шт.

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкой соломкой, морковь натереть на крупной терке, перец нарезать полосками, а чеснок измельчить. Все переложить в большую миску и перемешать.

Нарезанная капуста. Фото: кадр из видео

Для маринада вскипятить воду с сахаром, солью, лавровым листом и черным перцем. Варить 2-3 минуты, чтобы специи отдали аромат. Снять с огня и дать немного остыть.

Капуста в банке. Фото: кадр из видео

Залить овощи теплым маринадом, прижать тарелкой, чтобы капуста была полностью в жидкости. Оставить при комнатной температуре на 3-4 часа, затем поставить в холодильник.

Капуста и банан. Фото: кадр из видео

Через 12 часов капуста "Провансаль" готова к подаче — хрустящая, сочная, с легкой кислинкой и ароматом специй.

