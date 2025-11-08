Видео
Маринованная капуста по-грузински — фирменный рецепт закуски

Дата публикации 8 ноября 2025 01:04
обновлено: 12:44
Маринованная капуста по-грузински — фирменный рецепт хрустящей и ароматной закуски
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Эта маринованная капуста по-грузински — настоящая жемчужина среди домашних закусок. Она сочетает яркий цвет свеклы, остроту перца чили, аромат чеснока и пряность специй. Капуста получается хрустящей, сочной и насыщенной вкусом, который не оставляет равнодушным. Такой рецепт — идеальный для праздничного стола или просто к горячей картошке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с акцентом.

Вам понадобится:

  • капуста — 2 кг;
  • свекла — 600 г;
  • сухой перец чили — 4 шт. (или молотый красный перец — 1 ч. л.);
  • чеснок — 7 зубчиков;
  • сельдерей — 50 г;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • молотые семена укропа — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 3 ст. л. без горки;
  • растительное масло — по желанию.

Способ приготовления

Капусту нарезать крупными кусочками — примерно 5×5 см, чтобы она оставалась хрустящей после маринования. Свеклу очистить и нарезать тонкими кружочками. Чеснок измельчить ножом или пропустить через пресс. Сельдерей нарезать небольшими кусочками.

маринована капуста з буряком
Свекла и чеснок. Фото: кадр из видео

В большой емкости смешать все овощи, добавить специи: черный перец, молотые семена укропа, соль, сахар и измельченный чили. Тщательно перемешать руками, чтобы ингредиенты равномерно распределились и овощи пустили немного сока. По желанию можно добавить немного масла — оно смягчит вкус.

маринована капуста по-грузинськи
Капуста и свекла. Фото: кадр из видео

Плотно уложить овощи в банки или пластиковые контейнеры, утрамбовывая слоями. Если через сутки капуста не выделит достаточно собственного сока, приготовить простой рассол: на 1 л воды - 0,5 ст. л. соли, вскипятить и остудить. Залить капусту рассолом так, чтобы он полностью ее покрыл.

рецепт маринованої капусти по-грузинськи
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Накрыть крышками (не герметично) и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня. Когда капуста приобретет розовый цвет и приятную кислинку, перенести в холодильник или погреб.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
