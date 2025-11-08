Відео
Маринована капуста по-грузинськи — фірмовий рецепт закуски

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 01:04
Оновлено: 12:44
Маринована капуста по-грузинськи — фірмовий рецепт хрумкої та ароматної закуски
Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Ця маринована капуста по-грузинськи — справжня перлина серед домашніх закусок. Вона поєднує яскравий колір буряка, гостроту перцю чилі, аромат часнику та пряність спецій. Капуста виходить хрусткою, соковитою та насиченою смаком, який не залишає байдужим. Такий рецепт — ідеальний для святкового столу або просто до гарячої картоплі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з акцентом

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 2 кг;
  • буряк — 600 г;
  • сухий перець чилі — 4 шт. (або мелений червоний перець — 1 ч. л.);
  • часник — 7 зубчиків;
  • сельдерей — 50 г;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • мелені насіння кропу — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 3 ст. л. без гірки;
  • олія — за бажанням.

Спосіб приготування

Капусту нарізати великими шматочками — приблизно 5×5 см, щоб вона залишалася хрусткою після маринування. Буряк очистити та нарізати тонкими кружечками. Часник подрібнити ножем або пропустити через прес. Сельдерей нарізати невеликими шматочками.

маринована капуста з буряком
Буряк та часник. Фото: кадр з відео

У великій ємності змішати всі овочі, додати спеції: чорний перець, мелені насіння кропу, сіль, цукор і подрібнений чилі. Ретельно перемішати руками, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися й овочі пустили трохи соку. За бажанням можна додати трохи олії — вона пом’якшить смак.

маринована капуста по-грузинськи
Капуста та буряк. Фото: кадр з відео

Щільно укласти овочі в банки або пластикові контейнери, утрамбовуючи шарами. Якщо через добу капуста не виділить достатньо власного соку, приготувати простий розсіл: на 1 л води — 0,5 ст. л. солі, закип’ятити й остудити. Залити капусту розсолом так, щоб він повністю її покрив.

рецепт маринованої капусти по-грузинськи
Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Накрити кришками (не герметично) і залишити при кімнатній температурі на 2–3 дні. Коли капуста набуде рожевого кольору й приємної кислинки, перенести в холодильник або погріб.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

капуста рецепт маринована капуста грузинська кухня буряк
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
