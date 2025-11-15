Швидка маринована капуста Провансаль за 12 годин — рецепт хрусткого салату

Швидка маринована капуста "Провансаль" — домашній рецепт
Якщо ви любите домашні соління, але не хочете чекати кілька днів — цей рецепт саме для вас. Маринована капуста "Провансаль" готується всього за кілька хвилин, а вже через 12 годин має той самий насичений смак і приємну хрусткість, ніби настоялася тиждень. Така закуска завжди виручає — чудово поєднується з м’ясом, рибою або картоплею.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Швидка маринована капуста Провансаль — рецепт за 12 годин
Вам знадобиться:
- капуста — 1 кг;
- морква — 1 шт.;
- болгарський перець — 0,5 шт.;
- часник — 2 зубчики.
Для маринаду:
- вода — 500 мл.;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 2–2,5 ст. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 6–8 шт.
Спосіб приготування
Капусту нашаткувати тонкою соломкою, моркву натерти на великій тертці, перець нарізати смужками, а часник подрібнити. Усе перекласти у велику миску й перемішати.
Для маринаду закип’ятити воду з цукром, сіллю, лавровим листом і чорним перцем. Варити 2–3 хвилини, щоб спеції віддали аромат. Зняти з вогню й дати трохи охолонути.
Залити овочі теплим маринадом, притиснути тарілкою, щоб капуста була повністю в рідині. Залишити при кімнатній температурі на 3–4 години, потім поставити у холодильник.
Через 12 годин капуста "Провансаль" готова до подачі — хрустка, соковита, з легкою кислинкою та ароматом спецій.
