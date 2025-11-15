Відео
Україна
Швидка маринована капуста "Провансаль" — домашній рецепт

Швидка маринована капуста "Провансаль" — домашній рецепт

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 01:04
Оновлено: 14:30
Швидка маринована капуста Провансаль за 12 годин — рецепт хрусткого салату
Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Якщо ви любите домашні соління, але не хочете чекати кілька днів — цей рецепт саме для вас. Маринована капуста "Провансаль" готується всього за кілька хвилин, а вже через 12 годин має той самий насичений смак і приємну хрусткість, ніби настоялася тиждень. Така закуска завжди виручає — чудово поєднується з м’ясом, рибою або картоплею.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Швидка маринована капуста Провансаль — рецепт за 12 годин

Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • болгарський перець — 0,5 шт.;
  • часник — 2 зубчики.

Для маринаду:

  • вода — 500 мл.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 2–2,5 ст. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • чорний перець горошком — 6–8 шт.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою, моркву натерти на великій тертці, перець нарізати смужками, а часник подрібнити. Усе перекласти у велику миску й перемішати.

маринована капуста
Нарізана капуста. Фото: кадр з відео

Для маринаду закип’ятити воду з цукром, сіллю, лавровим листом і чорним перцем. Варити 2–3 хвилини, щоб спеції віддали аромат. Зняти з вогню й дати трохи охолонути.

рецепт маринованої капусти
Капуста в банці. Фото: кадр з відео

Залити овочі теплим маринадом, притиснути тарілкою, щоб капуста була повністю в рідині. Залишити при кімнатній температурі на 3–4 години, потім поставити у холодильник.

простий рецепт маринованої капусти
Капуста та банан. Фото: кадр з відео

Через 12 годин капуста "Провансаль" готова до подачі — хрустка, соковита, з легкою кислинкою та ароматом спецій.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

капуста салат рецепт квашена капуста маринована капуста
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
