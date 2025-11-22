Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Хрустящая маринованная цветная капуста за сутки — вместо салата

Хрустящая маринованная цветная капуста за сутки — вместо салата

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 01:04
обновлено: 17:34
Хрустящая маринованная цветная капуста за сутки — простой рецепт приготовления закуски
Маринованная цветная капуста. Фото: кадр из видео

Эта хрустящая маринованная цветная капуста готовится всего за 20 минут активного времени, но становится ароматной и пикантной уже через сутки. Простой и быстрый рецепт позволяет насладиться свежим вкусом капусты без лишних хлопот. Она отлично подходит в качестве закуски к мясу, гарнирам или просто как самостоятельное блюдо. Этот способ приготовления станет вашим любимым, когда нужна быстрая и вкусная закуска на стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • цветная капуста — 1 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1-2 шт.;
  • чеснок — 4 зуб;
  • вода — 1 л.;
  • сахар — 2,5 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 5 ст. л.;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • перец горошком — 8-10 шт.;
  • лавровый лист — 2-3 шт.

Способ приготовления

Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия. Морковь нарезать тонкими ломтиками или соломкой, болгарский перец очистить и нарезать полосками, чеснок измельчить.

маринована цвітна капуста
Цветная капуста. Фото: кадр из видео

В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец горошком и лавровый лист, проварить 2-3 минуты, снять с огня и влить уксус и растительное масло.

рецепт маринованої капусти
Перец и чеснок. Фото: кадр из видео

В банку или глубокую миску выложить слоями капусту, морковь, перец и чеснок, залить горячим маринадом. Оставить остывать до комнатной температуры, затем накрыть крышкой и поставить в холодильник на 24 часа.

простий рецепт маринованої цвітної капусти
Маринад для капусты. Фото: кадр из видео

За это время капуста хорошо пропитается, станет хрустящей, ароматной и пикантной. Подавайте как закуску к мясу, картофелю или как самостоятельное блюдо.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — выходит всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

капуста салат рецепт цветная капуста маринованная капуста
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации