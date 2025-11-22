Хрустящая маринованная цветная капуста за сутки — простой рецепт приготовления закуски

Маринованная цветная капуста. Фото: кадр из видео

Эта хрустящая маринованная цветная капуста готовится всего за 20 минут активного времени, но становится ароматной и пикантной уже через сутки. Простой и быстрый рецепт позволяет насладиться свежим вкусом капусты без лишних хлопот. Она отлично подходит в качестве закуски к мясу, гарнирам или просто как самостоятельное блюдо. Этот способ приготовления станет вашим любимым, когда нужна быстрая и вкусная закуска на стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.

Вам понадобится:

цветная капуста — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1-2 шт.;

чеснок — 4 зуб;

вода — 1 л.;

сахар — 2,5 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

уксус 9% — 5 ст. л.;

растительное масло — 4 ст. л.;

перец горошком — 8-10 шт.;

лавровый лист — 2-3 шт.

Способ приготовления

Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия. Морковь нарезать тонкими ломтиками или соломкой, болгарский перец очистить и нарезать полосками, чеснок измельчить.

Цветная капуста. Фото: кадр из видео

В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец горошком и лавровый лист, проварить 2-3 минуты, снять с огня и влить уксус и растительное масло.

Перец и чеснок. Фото: кадр из видео

В банку или глубокую миску выложить слоями капусту, морковь, перец и чеснок, залить горячим маринадом. Оставить остывать до комнатной температуры, затем накрыть крышкой и поставить в холодильник на 24 часа.

Маринад для капусты. Фото: кадр из видео

За это время капуста хорошо пропитается, станет хрустящей, ароматной и пикантной. Подавайте как закуску к мясу, картофелю или как самостоятельное блюдо.

