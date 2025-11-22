Хрустящая маринованная цветная капуста за сутки — простой рецепт приготовления закуски

Хрустящая маринованная цветная капуста за сутки — вместо салата
Эта хрустящая маринованная цветная капуста готовится всего за 20 минут активного времени, но становится ароматной и пикантной уже через сутки. Простой и быстрый рецепт позволяет насладиться свежим вкусом капусты без лишних хлопот. Она отлично подходит в качестве закуски к мясу, гарнирам или просто как самостоятельное блюдо. Этот способ приготовления станет вашим любимым, когда нужна быстрая и вкусная закуска на стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смакуй со мной.
Вам понадобится:
- цветная капуста — 1 кг;
- морковь — 1 шт.;
- болгарский перец — 1-2 шт.;
- чеснок — 4 зуб;
- вода — 1 л.;
- сахар — 2,5 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 5 ст. л.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- перец горошком — 8-10 шт.;
- лавровый лист — 2-3 шт.
Способ приготовления
Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия. Морковь нарезать тонкими ломтиками или соломкой, болгарский перец очистить и нарезать полосками, чеснок измельчить.
В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец горошком и лавровый лист, проварить 2-3 минуты, снять с огня и влить уксус и растительное масло.
В банку или глубокую миску выложить слоями капусту, морковь, перец и чеснок, залить горячим маринадом. Оставить остывать до комнатной температуры, затем накрыть крышкой и поставить в холодильник на 24 часа.
За это время капуста хорошо пропитается, станет хрустящей, ароматной и пикантной. Подавайте как закуску к мясу, картофелю или как самостоятельное блюдо.
