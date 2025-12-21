Відео
Головна Смак Хрумка закуска з буряком на Святвечір — маринована капуста

Хрумка закуска з буряком на Святвечір — маринована капуста

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 15:04
Хрумка маринована капуста по-грузинськи на Різдво — рецепт закуски з фото приготування
Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Хрумка маринована капуста по-грузинськи з буряком і морквою — проста, але ефектна закуска. Насичений аромат, яскравий колір і хрустка текстура роблять її ідеальною для святкового столу та буденних вечерь.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 2 кг;
  • морква — 2 шт.;
  • буряк — 1 шт.;
  • часник — 10 зуб.;
  • гіркий перець — 1 шт.;
  • лавровий лист, духмяний перець, коріандр — до свого смаку;
  • вода — 1 л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 5 ст. л.;
  • оцет 9% — 150 мл.;
  • олія рослинна — 50 мл.

Спосіб приготування

Капусту нарізати на квадратики, моркву кружечками, буряк пластинками, часник подрібнити, перець порізати. Викласти овочі шарами у глибоку ємність.

рецепт маринованої капусти
Капуста та буряк. Фото: кадр з відео

У воду додати сіль, цукор, лавровий лист, духмяний перець та коріандр, влити оцет і олію, довести до легкого кипіння. Гарячим маринадом залити овочі, накрити гнітом і залишити на столі на добу.

рецепт маринованої капусти з буряком
Капуста в маринаді. Фото: кадр з відео

Після цього прибрати в холодильник на два дні, щоб капуста стала хрусткою, яскравою та з насиченим смаком.

рецепт маринованої капусти по-грузинськи
Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Подаючи, розкласти на тарілки як самостійну закуску або доповнення до м’яса.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

Різдво рецепт маринована капуста буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
