Хрумка маринована капуста по-грузинськи на Різдво — рецепт закуски з фото приготування

Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Хрумка маринована капуста по-грузинськи з буряком і морквою — проста, але ефектна закуска. Насичений аромат, яскравий колір і хрустка текстура роблять її ідеальною для святкового столу та буденних вечерь.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

капуста — 2 кг;

морква — 2 шт.;

буряк — 1 шт.;

часник — 10 зуб.;

гіркий перець — 1 шт.;

лавровий лист, духмяний перець, коріандр — до свого смаку;

вода — 1 л.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 5 ст. л.;

оцет 9% — 150 мл.;

олія рослинна — 50 мл.

Спосіб приготування

Капусту нарізати на квадратики, моркву кружечками, буряк пластинками, часник подрібнити, перець порізати. Викласти овочі шарами у глибоку ємність.

Капуста та буряк. Фото: кадр з відео

У воду додати сіль, цукор, лавровий лист, духмяний перець та коріандр, влити оцет і олію, довести до легкого кипіння. Гарячим маринадом залити овочі, накрити гнітом і залишити на столі на добу.

Капуста в маринаді. Фото: кадр з відео

Після цього прибрати в холодильник на два дні, щоб капуста стала хрусткою, яскравою та з насиченим смаком.

Маринована капуста. Фото: кадр з відео

Подаючи, розкласти на тарілки як самостійну закуску або доповнення до м’яса.

