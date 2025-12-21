Хрумка маринована капуста по-грузинськи на Різдво — рецепт закуски з фото приготування

Хрумка закуска з буряком на Святвечір — маринована капуста
Хрумка маринована капуста по-грузинськи з буряком і морквою — проста, але ефектна закуска. Насичений аромат, яскравий колір і хрустка текстура роблять її ідеальною для святкового столу та буденних вечерь.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- капуста — 2 кг;
- морква — 2 шт.;
- буряк — 1 шт.;
- часник — 10 зуб.;
- гіркий перець — 1 шт.;
- лавровий лист, духмяний перець, коріандр — до свого смаку;
- вода — 1 л.;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 5 ст. л.;
- оцет 9% — 150 мл.;
- олія рослинна — 50 мл.
Спосіб приготування
Капусту нарізати на квадратики, моркву кружечками, буряк пластинками, часник подрібнити, перець порізати. Викласти овочі шарами у глибоку ємність.
У воду додати сіль, цукор, лавровий лист, духмяний перець та коріандр, влити оцет і олію, довести до легкого кипіння. Гарячим маринадом залити овочі, накрити гнітом і залишити на столі на добу.
Після цього прибрати в холодильник на два дні, щоб капуста стала хрусткою, яскравою та з насиченим смаком.
Подаючи, розкласти на тарілки як самостійну закуску або доповнення до м’яса.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти
Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.
Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.
Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.
Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.
Читайте Новини.LIVE!