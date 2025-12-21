Хрустящая маринованная капуста по-грузински на Рождество — рецепт закуски с фото приготовления

Хрустящая закуска со свеклой на Сочельник — маринованная капуста
Хрустящая маринованная капуста по-грузински со свеклой и морковью — простая, но эффектная закуска. Насыщенный аромат, яркий цвет и хрустящая текстура делают ее идеальной для праздничного стола и будничных ужинов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- капуста — 2 кг;
- морковь — 2 шт.;
- свекла — 1 шт.;
- чеснок — 10 зуб;
- горький перец — 1 шт.;
- лавровый лист, душистый перец, кориандр — по своему вкусу;
- вода — 1 л.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 5 ст. л.;
- уксус 9% — 150 мл.;
- масло растительное — 50 мл.
Способ приготовления
Капусту нарезать на квадратики, морковь кружочками, свеклу пластинками, чеснок измельчить, перец порезать. Выложить овощи слоями в глубокую емкость.
В воду добавить соль, сахар, лавровый лист, душистый перец и кориандр, влить уксус и масло, довести до легкого кипения. Горячим маринадом залить овощи, накрыть гнетом и оставить на столе на сутки.
После этого убрать в холодильник на два дня, чтобы капуста стала хрустящей, яркой и с насыщенной вкусом.
Подавая, разложить на тарелки как самостоятельную закуску или дополнение к мясу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты
Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.
Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.
Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.
Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.
Читайте Новини.LIVE!