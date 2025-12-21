Видео
Главная Вкус Хрустящая закуска со свеклой на Сочельник — маринованная капуста

Хрустящая закуска со свеклой на Сочельник — маринованная капуста

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 15:04
Хрустящая маринованная капуста по-грузински на Рождество — рецепт закуски с фото приготовления
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Хрустящая маринованная капуста по-грузински со свеклой и морковью — простая, но эффектная закуска. Насыщенный аромат, яркий цвет и хрустящая текстура делают ее идеальной для праздничного стола и будничных ужинов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 2 кг;
  • морковь — 2 шт.;
  • свекла — 1 шт.;
  • чеснок — 10 зуб;
  • горький перец — 1 шт.;
  • лавровый лист, душистый перец, кориандр — по своему вкусу;
  • вода — 1 л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 5 ст. л.;
  • уксус 9% — 150 мл.;
  • масло растительное — 50 мл.

Способ приготовления

Капусту нарезать на квадратики, морковь кружочками, свеклу пластинками, чеснок измельчить, перец порезать. Выложить овощи слоями в глубокую емкость.

рецепт маринованої капусти
Капуста и свекла. Фото: кадр из видео

В воду добавить соль, сахар, лавровый лист, душистый перец и кориандр, влить уксус и масло, довести до легкого кипения. Горячим маринадом залить овощи, накрыть гнетом и оставить на столе на сутки.

рецепт маринованої капусти з буряком
Капуста в маринаде. Фото: кадр из видео

После этого убрать в холодильник на два дня, чтобы капуста стала хрустящей, яркой и с насыщенной вкусом.

рецепт маринованої капусти по-грузинськи
Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Подавая, разложить на тарелки как самостоятельную закуску или дополнение к мясу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

Рождество рецепт маринованная капуста свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
