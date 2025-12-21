Хрустящая маринованная капуста по-грузински на Рождество — рецепт закуски с фото приготовления

Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Хрустящая маринованная капуста по-грузински со свеклой и морковью — простая, но эффектная закуска. Насыщенный аромат, яркий цвет и хрустящая текстура делают ее идеальной для праздничного стола и будничных ужинов.

Вам понадобится:

капуста — 2 кг;

морковь — 2 шт.;

свекла — 1 шт.;

чеснок — 10 зуб;

горький перец — 1 шт.;

лавровый лист, душистый перец, кориандр — по своему вкусу;

вода — 1 л.;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 5 ст. л.;

уксус 9% — 150 мл.;

масло растительное — 50 мл.

Способ приготовления

Капусту нарезать на квадратики, морковь кружочками, свеклу пластинками, чеснок измельчить, перец порезать. Выложить овощи слоями в глубокую емкость.

Капуста и свекла. Фото: кадр из видео

В воду добавить соль, сахар, лавровый лист, душистый перец и кориандр, влить уксус и масло, довести до легкого кипения. Горячим маринадом залить овощи, накрыть гнетом и оставить на столе на сутки.

Капуста в маринаде. Фото: кадр из видео

После этого убрать в холодильник на два дня, чтобы капуста стала хрустящей, яркой и с насыщенной вкусом.

Маринованная капуста. Фото: кадр из видео

Подавая, разложить на тарелки как самостоятельную закуску или дополнение к мясу.

