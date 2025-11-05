Відео
Україна
Класична квашена капуста — корисно та бюджетно водночас

Класична квашена капуста — корисно та бюджетно водночас

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 01:04
Оновлено: 15:57
Класична квашена капуста — простий рецепт хрусткої та ароматної закуски
Квашена капуста. Фото: кадр з відео

Квашена капуста — це не просто закуска, а справжнє джерело користі для організму. Вона насичує вітамінами, підтримує імунітет і чудово урізноманітнює зимовий раціон. За цим класичним рецептом страва завжди виходить хрусткою, ароматною та неймовірно смачною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

Читайте також:

Вам знадобиться (на 1 кг капусти чистої ваги):

  • капуста — 1 кг;
  • морква — 100 г;
  • сіль — 1 ст. ложка (приблизно 20 г);
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • чорний перець горошком — 2–3 шт.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою. Моркву натерти на великій тертці. Перекласти все у велику миску.

рецепт квашеної капусти
Капуста та сіль. Фото: кадр з відео

Додати сіль, лавровий лист і перець горошком. Руками перем’яти капусту, щоб вона пустила сік і стала м’якшою. Сіль допоможе вивільнити природний розсіл.

класичний рецепт квашеної капусти
Капуста в банці. Фото: кадр з відео

Перекласти капусту в чисту скляну банку або емальовану посудину, ущільнити, щоб не залишалося повітряних кишень. Якщо соку недостатньо, долити трохи кип’яченої води кімнатної температури.

простий рецепт квашеної капусти
Капуста в банці. Фото: кадр з відео

Накрити банку чистою тканиною або марлею і залишити при кімнатній температурі на 2–3 дні для квашення.

перевірений рецепт квашеної капусти
Квашена капуста в тарілці. Фото: кадр з відео

Кілька разів на день проколювати капусту дерев’яною паличкою, щоб виходило повітря. Коли капуста стане злегка кислуватою та ароматною, перенести банку у холодильник або холодне місце.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить. 

капуста салат рецепт квашена капуста ферментовані овочі
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
