Класична квашена капуста — простий рецепт хрусткої та ароматної закуски

Квашена капуста. Фото: кадр з відео

Квашена капуста — це не просто закуска, а справжнє джерело користі для організму. Вона насичує вітамінами, підтримує імунітет і чудово урізноманітнює зимовий раціон. За цим класичним рецептом страва завжди виходить хрусткою, ароматною та неймовірно смачною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

Вам знадобиться (на 1 кг капусти чистої ваги):

капуста — 1 кг;

морква — 100 г;

сіль — 1 ст. ложка (приблизно 20 г);

лавровий лист — 1 шт.;

чорний перець горошком — 2–3 шт.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою. Моркву натерти на великій тертці. Перекласти все у велику миску.

Капуста та сіль. Фото: кадр з відео

Додати сіль, лавровий лист і перець горошком. Руками перем’яти капусту, щоб вона пустила сік і стала м’якшою. Сіль допоможе вивільнити природний розсіл.

Капуста в банці. Фото: кадр з відео

Перекласти капусту в чисту скляну банку або емальовану посудину, ущільнити, щоб не залишалося повітряних кишень. Якщо соку недостатньо, долити трохи кип’яченої води кімнатної температури.

Капуста в банці. Фото: кадр з відео

Накрити банку чистою тканиною або марлею і залишити при кімнатній температурі на 2–3 дні для квашення.

Квашена капуста в тарілці. Фото: кадр з відео

Кілька разів на день проколювати капусту дерев’яною паличкою, щоб виходило повітря. Коли капуста стане злегка кислуватою та ароматною, перенести банку у холодильник або холодне місце.

