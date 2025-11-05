Класична квашена капуста — простий рецепт хрусткої та ароматної закуски

Класична квашена капуста — корисно та бюджетно водночас
Квашена капуста — це не просто закуска, а справжнє джерело користі для організму. Вона насичує вітамінами, підтримує імунітет і чудово урізноманітнює зимовий раціон. За цим класичним рецептом страва завжди виходить хрусткою, ароматною та неймовірно смачною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться (на 1 кг капусти чистої ваги):
- капуста — 1 кг;
- морква — 100 г;
- сіль — 1 ст. ложка (приблизно 20 г);
- лавровий лист — 1 шт.;
- чорний перець горошком — 2–3 шт.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту тонкою соломкою. Моркву натерти на великій тертці. Перекласти все у велику миску.
Додати сіль, лавровий лист і перець горошком. Руками перем’яти капусту, щоб вона пустила сік і стала м’якшою. Сіль допоможе вивільнити природний розсіл.
Перекласти капусту в чисту скляну банку або емальовану посудину, ущільнити, щоб не залишалося повітряних кишень. Якщо соку недостатньо, долити трохи кип’яченої води кімнатної температури.
Накрити банку чистою тканиною або марлею і залишити при кімнатній температурі на 2–3 дні для квашення.
Кілька разів на день проколювати капусту дерев’яною паличкою, щоб виходило повітря. Коли капуста стане злегка кислуватою та ароматною, перенести банку у холодильник або холодне місце.
