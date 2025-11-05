Классическая квашеная капуста — простой рецепт хрустящей и ароматной закуски

Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Квашеная капуста — это не просто закуска, а настоящий кладезь пользы для организма. Она насыщает витаминами, поддерживает иммунитет и прекрасно разнообразит зимний рацион. По этому классическому рецепту блюдо всегда получается хрустящим, ароматным и невероятно вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Вам понадобится (на 1 кг капусты чистого веса):

капуста — 1 кг;

морковь — 100 г;

соль — 1 ст. ложка (примерно 20 г);

лавровый лист — 1 шт.;

черный перец горошком — 2-3 шт.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой. Морковь натереть на крупной терке. Переложить все в большую миску.

Капуста и соль. Фото: кадр из видео

Добавить соль, лавровый лист и перец горошком. Руками перемять капусту, чтобы она пустила сок и стала мягче. Соль поможет высвободить естественный рассол.

Капуста в банке. Фото: кадр из видео

Переложить капусту в чистую стеклянную банку или эмалированную посудину, уплотнить, чтобы не оставалось воздушных карманов. Если сока недостаточно, долить немного кипяченой воды комнатной температуры.

Капуста в банке. Фото: кадр из видео

Накрыть банку чистой тканью или марлей и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня для квашения.

Квашеная капуста в тарелке. Фото: кадр из видео

Несколько раз в день прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы выходил воздух. Когда капуста станет слегка кисловатой и ароматной, перенести банку в холодильник или холодное место.

