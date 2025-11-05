Классическая квашеная капуста — простой рецепт хрустящей и ароматной закуски

Классическая квашеная капуста — полезно и бюджетно одновременно
Квашеная капуста — это не просто закуска, а настоящий кладезь пользы для организма. Она насыщает витаминами, поддерживает иммунитет и прекрасно разнообразит зимний рацион. По этому классическому рецепту блюдо всегда получается хрустящим, ароматным и невероятно вкусным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится (на 1 кг капусты чистого веса):
- капуста — 1 кг;
- морковь — 100 г;
- соль — 1 ст. ложка (примерно 20 г);
- лавровый лист — 1 шт.;
- черный перец горошком — 2-3 шт.
Способ приготовления
Нашинковать капусту тонкой соломкой. Морковь натереть на крупной терке. Переложить все в большую миску.
Добавить соль, лавровый лист и перец горошком. Руками перемять капусту, чтобы она пустила сок и стала мягче. Соль поможет высвободить естественный рассол.
Переложить капусту в чистую стеклянную банку или эмалированную посудину, уплотнить, чтобы не оставалось воздушных карманов. Если сока недостаточно, долить немного кипяченой воды комнатной температуры.
Накрыть банку чистой тканью или марлей и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня для квашения.
Несколько раз в день прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы выходил воздух. Когда капуста станет слегка кисловатой и ароматной, перенести банку в холодильник или холодное место.
