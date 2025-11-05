Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Классическая квашеная капуста — полезно и бюджетно одновременно

Классическая квашеная капуста — полезно и бюджетно одновременно

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 01:04
обновлено: 15:57
Классическая квашеная капуста — простой рецепт хрустящей и ароматной закуски
Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Квашеная капуста — это не просто закуска, а настоящий кладезь пользы для организма. Она насыщает витаминами, поддерживает иммунитет и прекрасно разнообразит зимний рацион. По этому классическому рецепту блюдо всегда получается хрустящим, ароматным и невероятно вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится (на 1 кг капусты чистого веса):

Реклама
  • капуста — 1 кг;
  • морковь — 100 г;
  • соль — 1 ст. ложка (примерно 20 г);
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • черный перец горошком — 2-3 шт.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой. Морковь натереть на крупной терке. Переложить все в большую миску.

рецепт квашеної капусти
Капуста и соль. Фото: кадр из видео

Добавить соль, лавровый лист и перец горошком. Руками перемять капусту, чтобы она пустила сок и стала мягче. Соль поможет высвободить естественный рассол.

Реклама
класичний рецепт квашеної капусти
Капуста в банке. Фото: кадр из видео

Переложить капусту в чистую стеклянную банку или эмалированную посудину, уплотнить, чтобы не оставалось воздушных карманов. Если сока недостаточно, долить немного кипяченой воды комнатной температуры.

простий рецепт квашеної капусти
Капуста в банке. Фото: кадр из видео

Накрыть банку чистой тканью или марлей и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня для квашения.

Реклама
перевірений рецепт квашеної капусти
Квашеная капуста в тарелке. Фото: кадр из видео

Несколько раз в день прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы выходил воздух. Когда капуста станет слегка кисловатой и ароматной, перенести банку в холодильник или холодное место.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — выходит всегда, умеренно кислая.

Реклама

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Реклама

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

капуста салат рецепт квашенная капуста ферментированные овощи
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации