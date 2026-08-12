Консервована кукурудза на зиму: простий спосіб зберегти смак літа

Консервована кукурудза. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей спосіб заготівлі чудово підійде тим, хто хоче зберегти кукурудзу не зернами, а цілими качанами. Вона виходить соковитою, апетитною та добре підходить для зимового столу. Головне — ретельно підготувати качани та дотриматися часу стерилізації.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кукурудза — 6 качанів;

цукор — 4 ст. л.;

сіль — 2 ст. л.;

оцет 9% — 3 ст. л.;

вода — за потреби.

Кукурудза в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Кукурудзу очистити від листя та волокон, промити й варити у воді близько 30 хвилин до м’якості, потім охолодити. Качани за потреби підрізати, щоб вони помістилися в банки. Щільно укласти їх вертикально в стерилізовані банки. Додати цукор, сіль та оцет, після чого залити кукурудзу чистою водою до самого верху. Накрити банки кришками та стерилізувати у каструлі з водою, поклавши на дно рушник. Трилітрові банки стерилізувати близько 30 хвилин, півторалітрові — приблизно 20 хвилин. Готові банки щільно закрутити, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження.

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