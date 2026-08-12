Консервована кукурудза на зиму: простий спосіб зберегти смак літа

Консервована кукурудза на зиму у 3 л банках: качани як свіжі
Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 12:04
Консервована кукурудза. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей спосіб заготівлі чудово підійде тим, хто хоче зберегти кукурудзу не зернами, а цілими качанами. Вона виходить соковитою, апетитною та добре підходить для зимового столу. Головне — ретельно підготувати качани та дотриматися часу стерилізації.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кукурудза — 6 качанів;
- цукор — 4 ст. л.;
- сіль — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 3 ст. л.;
- вода — за потреби.
Спосіб приготування
- Кукурудзу очистити від листя та волокон, промити й варити у воді близько 30 хвилин до м’якості, потім охолодити.
- Качани за потреби підрізати, щоб вони помістилися в банки.
- Щільно укласти їх вертикально в стерилізовані банки.
- Додати цукор, сіль та оцет, після чого залити кукурудзу чистою водою до самого верху.
- Накрити банки кришками та стерилізувати у каструлі з водою, поклавши на дно рушник.
- Трилітрові банки стерилізувати близько 30 хвилин, півторалітрові — приблизно 20 хвилин.
- Готові банки щільно закрутити, перевернути догори дном, укутати та залишити до повного охолодження.
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