Квашені огірки з буряком: хрумка закуска з насиченим кольором

Квашені огірки з буряком: рецепт без оцту, без цукру та без стерилізації
Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 01:04
Квашені огірки з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей спосіб особливо добре підходить для тих, хто любить традиційні квашені овочі без складного маринування. Потрібно лише підготувати огірки, спеції та простий сольовий розсіл, а далі заготовка готується природним способом.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 1,6 кг;
- буряк — 1 шт.;
- часник — 5 головок;
- гострий перець — ½ шт.;
- лавровий лист — 5–6 шт.;
- насіння кропу — 1 ст. л.;
- листя смородини — 10–12 шт.;
- чорний перець горошком — 1 ч. л.;
- духмяний перець — ½ ч. л.;
- насіння гірчиці — 1 ст. л.
Для розсолу:
- вода — 1 л;
- сіль — 2,5 ст. л.
Спосіб приготування
- Огірки промити й обрізати кінчики.
- Буряк очистити та нарізати тонкими шматочками, часник розібрати на зубчики й злегка розчавити. Листя смородини промити.
- На дно банки викласти частину спецій, часнику та листя смородини.
- Далі щільно укласти огірки, чергуючи їх із буряком, часником і спеціями.
- Для розсолу розчинити сіль у гарячій воді та трохи охолодити.
- Залити ним огірки так, щоб вони були повністю вкриті рідиною.
- Накрити банку марлею або нещільною кришкою та залишити при кімнатній температурі на 5–7 днів.
- За цей час відбуватиметься природне бродіння, а огірки набудуть рожевого кольору та характерної кислинки.
- Готові огірки перенести в холодильник або інше прохолодне місце. Там вони зберігатимуться значно довше.
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