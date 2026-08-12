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Головна Смак Квашені огірки з буряком: рецепт без оцту, без цукру та без стерилізації

Квашені огірки з буряком: рецепт без оцту, без цукру та без стерилізації

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 01:04
Квашені огірки з буряком: хрумка закуска з насиченим кольором
Квашені огірки з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей спосіб особливо добре підходить для тих, хто любить традиційні квашені овочі без складного маринування. Потрібно лише підготувати огірки, спеції та простий сольовий розсіл, а далі заготовка готується природним способом.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 1,6 кг;
  • буряк — 1 шт.;
  • часник — 5 головок;
  • гострий перець — ½ шт.;
  • лавровий лист — 5–6 шт.;
  • насіння кропу — 1 ст. л.;
  • листя смородини — 10–12 шт.;
  • чорний перець горошком — 1 ч. л.;
  • духмяний перець — ½ ч. л.;
  • насіння гірчиці — 1 ст. л.

Для розсолу:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 2,5 ст. л.
рецепт квашених огірків
Огірки та часник. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки промити й обрізати кінчики.
  2. Буряк очистити та нарізати тонкими шматочками, часник розібрати на зубчики й злегка розчавити. Листя смородини промити.
  3. На дно банки викласти частину спецій, часнику та листя смородини.
  4. Далі щільно укласти огірки, чергуючи їх із буряком, часником і спеціями.
  5. Для розсолу розчинити сіль у гарячій воді та трохи охолодити.
  6. Залити ним огірки так, щоб вони були повністю вкриті рідиною.
  7. Накрити банку марлею або нещільною кришкою та залишити при кімнатній температурі на 5–7 днів.
  8. За цей час відбуватиметься природне бродіння, а огірки набудуть рожевого кольору та характерної кислинки.
  9. Готові огірки перенести в холодильник або інше прохолодне місце. Там вони зберігатимуться значно довше.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів заготівель на зиму з огірками

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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