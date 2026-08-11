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Головна Смак Салат на зиму з огірками та помідорами: рецепт консервації 2 в 1

Салат на зиму з огірками та помідорами: рецепт консервації 2 в 1

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 01:04
Салат-асорті на зиму: соковита заготівля з літніх овочів
Салат на зиму з огірками та помідорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат особливо зручний тим, що не потрібно окремо консервувати кожен вид овочів. Усе змішується в одній каструлі, настоюється, а потім розкладається по банках. У результаті виходить універсальна зимова закуска з насиченим літнім смаком.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 600 г;
  • болгарський перець — 500 г;
  • цибуля — 500 г;
  • помідори — 1,2 кг;
  • часник — 5 зубчиків;
  • селера — 30 г;
  • сіль — 30 г;
  • цукор — 50 г;
  • оцет 9% — 40 мл.;
  • олія без запаху — 100 мл.;
  • духмяний перець, суміш перців, лавровий лист — за бажанням.
рецепт салату на зиму з огірками та помідорами
Огірки та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Овочі добре вимити. Огірки нарізати кружальцями, цибулю — півкільцями, перець — соломкою, а помідори — середніми часточками.
  2. Додати подрібнений часник і селеру. Перекласти все у велику каструлю, всипати сіль і цукор, влити оцет та олію.
  3. Перемішати й залишити на 1 годину, щоб овочі пустили сік.
  4. Розкласти салат у стерильні банки. За бажанням додати лавровий лист і перець.
  5. Накрити банки кришками та стерилізувати: літрові — близько 20 хвилин, півлітрові — 15 хвилин.
  6. Після стерилізації герметично закрутити банки, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.

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консервація рецепт салат на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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