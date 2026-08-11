Салат-асорті на зиму: соковита заготівля з літніх овочів

Салат на зиму з огірками та помідорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат особливо зручний тим, що не потрібно окремо консервувати кожен вид овочів. Усе змішується в одній каструлі, настоюється, а потім розкладається по банках. У результаті виходить універсальна зимова закуска з насиченим літнім смаком.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 600 г;

болгарський перець — 500 г;

цибуля — 500 г;

помідори — 1,2 кг;

часник — 5 зубчиків;

селера — 30 г;

сіль — 30 г;

цукор — 50 г;

оцет 9% — 40 мл.;

олія без запаху — 100 мл.;

духмяний перець, суміш перців, лавровий лист — за бажанням.

Огірки та помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Овочі добре вимити. Огірки нарізати кружальцями, цибулю — півкільцями, перець — соломкою, а помідори — середніми часточками. Додати подрібнений часник і селеру. Перекласти все у велику каструлю, всипати сіль і цукор, влити оцет та олію. Перемішати й залишити на 1 годину, щоб овочі пустили сік. Розкласти салат у стерильні банки. За бажанням додати лавровий лист і перець. Накрити банки кришками та стерилізувати: літрові — близько 20 хвилин, півлітрові — 15 хвилин. Після стерилізації герметично закрутити банки, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.

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