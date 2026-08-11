Салат-асорті на зиму: соковита заготівля з літніх овочів

Салат на зиму з огірками та помідорами: рецепт консервації 2 в 1
Цей салат особливо зручний тим, що не потрібно окремо консервувати кожен вид овочів. Усе змішується в одній каструлі, настоюється, а потім розкладається по банках. У результаті виходить універсальна зимова закуска з насиченим літнім смаком.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 600 г;
- болгарський перець — 500 г;
- цибуля — 500 г;
- помідори — 1,2 кг;
- часник — 5 зубчиків;
- селера — 30 г;
- сіль — 30 г;
- цукор — 50 г;
- оцет 9% — 40 мл.;
- олія без запаху — 100 мл.;
- духмяний перець, суміш перців, лавровий лист — за бажанням.
Спосіб приготування
- Овочі добре вимити. Огірки нарізати кружальцями, цибулю — півкільцями, перець — соломкою, а помідори — середніми часточками.
- Додати подрібнений часник і селеру. Перекласти все у велику каструлю, всипати сіль і цукор, влити оцет та олію.
- Перемішати й залишити на 1 годину, щоб овочі пустили сік.
- Розкласти салат у стерильні банки. За бажанням додати лавровий лист і перець.
- Накрити банки кришками та стерилізувати: літрові — близько 20 хвилин, півлітрові — 15 хвилин.
- Після стерилізації герметично закрутити банки, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.
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