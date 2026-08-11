Салат-ассорти на зиму: сочная заготовка из летних овощей

Салат на зиму с огурцами и помидорами: рецепт консервирования "2 в 1"
Этот салат особенно удобен тем, что не нужно отдельно консервировать каждый вид овощей. Все смешивается в одной кастрюле, настаивается, а затем раскладывается по банкам. В результате получается универсальная зимняя закуска с насыщенным летним вкусом.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 600 г;
- болгарский перец — 500 г;
- лук — 500 г;
- помидоры — 1,2 кг;
- чеснок — 5 зубчиков;
- сельдерей — 30 г;
- соль — 30 г;
- сахар — 50 г;
- уксус 9% — 40 мл.;
- растительное масло без запаха — 100 мл;
- душистый перец, смесь перцев, лавровый лист — по желанию.
Способ приготовления
- Овощи хорошо вымыть. Огурцы нарезать кружочками, лук — полукольцами, перец — соломкой, а помидоры — средними дольками.
- Добавить измельченный чеснок и сельдерей. Переложить всё в большую кастрюлю, всыпать соль и сахар, влить уксус и масло.
- Перемешать и оставить на 1 час, чтобы овощи пустили сок.
- Разложить салат по стерильным банкам. По желанию добавить лавровый лист и перец.
- Накрыть банки крышками и стерилизовать: литровые — около 20 минут, полулитровые — 15 минут.
- После стерилизации герметично закрутить банки, перевернуть и оставить под полотенцем до полного остывания.
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