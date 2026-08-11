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Главная Вкус Салат на зиму с огурцами и помидорами: рецепт консервирования "2 в 1"

Салат на зиму с огурцами и помидорами: рецепт консервирования "2 в 1"

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 01:04
Салат-ассорти на зиму: сочная заготовка из летних овощей
Салат на зиму с огурцами и помидорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат особенно удобен тем, что не нужно отдельно консервировать каждый вид овощей. Все смешивается в одной кастрюле, настаивается, а затем раскладывается по банкам. В результате получается универсальная зимняя закуска с насыщенным летним вкусом.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 600 г;
  • болгарский перец — 500 г;
  • лук — 500 г;
  • помидоры — 1,2 кг;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • сельдерей — 30 г;
  • соль — 30 г;
  • сахар — 50 г;
  • уксус 9% — 40 мл.;
  • растительное масло без запаха — 100 мл;
  • душистый перец, смесь перцев, лавровый лист — по желанию.
рецепт салату на зиму з огірками та помідорами
Огурцы и помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Овощи хорошо вымыть. Огурцы нарезать кружочками, лук — полукольцами, перец — соломкой, а помидоры — средними дольками.
  2. Добавить измельченный чеснок и сельдерей. Переложить всё в большую кастрюлю, всыпать соль и сахар, влить уксус и масло.
  3. Перемешать и оставить на 1 час, чтобы овощи пустили сок.
  4. Разложить салат по стерильным банкам. По желанию добавить лавровый лист и перец.
  5. Накрыть банки крышками и стерилизовать: литровые — около 20 минут, полулитровые — 15 минут.
  6. После стерилизации герметично закрутить банки, перевернуть и оставить под полотенцем до полного остывания.

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консервация рецепт салат на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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