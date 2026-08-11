Салат-ассорти на зиму: сочная заготовка из летних овощей

Салат на зиму с огурцами и помидорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат особенно удобен тем, что не нужно отдельно консервировать каждый вид овощей. Все смешивается в одной кастрюле, настаивается, а затем раскладывается по банкам. В результате получается универсальная зимняя закуска с насыщенным летним вкусом.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 600 г;

болгарский перец — 500 г;

лук — 500 г;

помидоры — 1,2 кг;

чеснок — 5 зубчиков;

сельдерей — 30 г;

соль — 30 г;

сахар — 50 г;

уксус 9% — 40 мл.;

растительное масло без запаха — 100 мл;

душистый перец, смесь перцев, лавровый лист — по желанию.

Огурцы и помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Овощи хорошо вымыть. Огурцы нарезать кружочками, лук — полукольцами, перец — соломкой, а помидоры — средними дольками. Добавить измельченный чеснок и сельдерей. Переложить всё в большую кастрюлю, всыпать соль и сахар, влить уксус и масло. Перемешать и оставить на 1 час, чтобы овощи пустили сок. Разложить салат по стерильным банкам. По желанию добавить лавровый лист и перец. Накрыть банки крышками и стерилизовать: литровые — около 20 минут, полулитровые — 15 минут. После стерилизации герметично закрутить банки, перевернуть и оставить под полотенцем до полного остывания.

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