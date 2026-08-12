Квашеные огурцы со свеклой: хрустящая закуска с насыщенным цветом

Маринованные огурцы со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот способ особенно хорошо подходит для тех, кто любит традиционные квашеные овощи без сложного маринования. Нужно лишь подготовить огурцы, специи и простой солевой рассол, а дальше заготовка готовится естественным образом.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 1,6 кг;

свекла — 1 шт.;

чеснок — 5 головок;

острый перец — ½ шт.;

лавровый лист — 5–6 шт.;

семена укропа — 1 ст. л.;

листья смородины — 10–12 шт.;

черный перец горошком — 1 ч. л.;

душистый перец — ½ ч. л.;

семена горчицы — 1 ст. л.

Для рассола:

вода — 1 л;

соль — 2,5 ст. л.

Огурцы и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Огурцы промыть и обрезать кончики. Свеклу очистить и нарезать тонкими ломтиками, чеснок разделить на зубчики и слегка раздавить. Листья смородины промыть. На дно банки выложить часть специй, чеснока и листьев смородины. Далее плотно уложить огурцы, чередуя их со свеклой, чесноком и специями. Для рассола растворить соль в горячей воде и немного остудить. Залить им огурцы так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Накройте банку марлей или неплотной крышкой и оставьте при комнатной температуре на 5–7 дней. За это время произойдет естественное брожение, а огурцы приобретут розовый цвет и характерную кислинку. Готовые огурцы перенести в холодильник или другое прохладное место. Там они будут храниться значительно дольше.

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