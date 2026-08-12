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Главная Вкус Квашеные огурцы со свеклой: рецепт без уксуса, без сахара и без стерилизации

Квашеные огурцы со свеклой: рецепт без уксуса, без сахара и без стерилизации

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 01:04
Квашеные огурцы со свеклой: хрустящая закуска с насыщенным цветом
Маринованные огурцы со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот способ особенно хорошо подходит для тех, кто любит традиционные квашеные овощи без сложного маринования. Нужно лишь подготовить огурцы, специи и простой солевой рассол, а дальше заготовка готовится естественным образом.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 1,6 кг;
  • свекла — 1 шт.;
  • чеснок — 5 головок;
  • острый перец — ½ шт.;
  • лавровый лист — 5–6 шт.;
  • семена укропа — 1 ст. л.;
  • листья смородины — 10–12 шт.;
  • черный перец горошком — 1 ч. л.;
  • душистый перец — ½ ч. л.;
  • семена горчицы — 1 ст. л.

Для рассола:

  • вода — 1 л;
  • соль — 2,5 ст. л.
рецепт квашених огірків
Огурцы и чеснок. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы промыть и обрезать кончики.
  2. Свеклу очистить и нарезать тонкими ломтиками, чеснок разделить на зубчики и слегка раздавить. Листья смородины промыть.
  3. На дно банки выложить часть специй, чеснока и листьев смородины.
  4. Далее плотно уложить огурцы, чередуя их со свеклой, чесноком и специями.
  5. Для рассола растворить соль в горячей воде и немного остудить.
  6. Залить им огурцы так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
  7. Накройте банку марлей или неплотной крышкой и оставьте при комнатной температуре на 5–7 дней.
  8. За это время произойдет естественное брожение, а огурцы приобретут розовый цвет и характерную кислинку.
  9. Готовые огурцы перенести в холодильник или другое прохладное место. Там они будут храниться значительно дольше.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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