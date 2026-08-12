Консервированная кукуруза на зиму: простой способ сохранить вкус лета

Консервированная кукуруза. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот способ заготовки отлично подойдет тем, кто хочет сохранить кукурузу не зернами, а целыми початками. Она получается сочной, аппетитной и хорошо подходит для зимнего стола. Главное — тщательно подготовить початки и соблюсти время стерилизации.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кукуруза — 6 початков;

сахар — 4 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

уксус 9% — 3 ст. л.;

вода — по мере необходимости.

Кукуруза в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Кукурузу очистить от листьев и волокон, промыть и варить в воде около 30 минут до мягкости, затем остудить. По мере необходимости подрезать початки, чтобы они поместились в банки. Плотно уложить их вертикально в стерилизованные банки. Добавить сахар, соль и уксус, после чего залить кукурузу чистой водой до самого верха. Накрыть банки крышками и стерилизовать в кастрюле с водой, положив на дно полотенце. Трехлитровые банки стерилизовать около 30 минут, полуторалитровые — примерно 20 минут. Готовые банки плотно закрутить, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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