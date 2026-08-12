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Главная Вкус Консервированная кукуруза на зиму в 3 л банках: кочаны как свежие

Консервированная кукуруза на зиму в 3 л банках: кочаны как свежие

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 12:04
Консервированная кукуруза на зиму: простой способ сохранить вкус лета
Консервированная кукуруза. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот способ заготовки отлично подойдет тем, кто хочет сохранить кукурузу не зернами, а целыми початками. Она получается сочной, аппетитной и хорошо подходит для зимнего стола. Главное — тщательно подготовить початки и соблюсти время стерилизации.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кукуруза — 6 початков;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 3 ст. л.;
  • вода — по мере необходимости.
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Кукуруза в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Кукурузу очистить от листьев и волокон, промыть и варить в воде около 30 минут до мягкости, затем остудить.
  2. По мере необходимости подрезать початки, чтобы они поместились в банки.
  3. Плотно уложить их вертикально в стерилизованные банки.
  4. Добавить сахар, соль и уксус, после чего залить кукурузу чистой водой до самого верха.
  5. Накрыть банки крышками и стерилизовать в кастрюле с водой, положив на дно полотенце.
  6. Трехлитровые банки стерилизовать около 30 минут, полуторалитровые — примерно 20 минут.
  7. Готовые банки плотно закрутить, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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