Конверти з лавашем та сиром за 10 хвилин: рецепт на сніданок

Конверти з лавашем та сиром — це ідеальний варіант швидкого сніданку, коли хочеться чогось гарячого, хрусткого та ситного без складного приготування. Тонке тісто, ніжна сирна начинка та апетитна золотиста скоринка роблять цю страву справжнім фаворитом для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вода — 100 мл.;

борошно — 150 г.;

сіль — 1 г.;

сир кисломолочний — 200 г.;

зелена цибуля — 50 г.;

яйце — 1 шт.;

моцарела — 100 г.;

борошно — 15 г.;

крохмаль — 15 г.;

топлене масло — для смаження.

Спосіб приготування

Змішати воду, борошно та сіль, замісити м’яке еластичне тісто й залишити відпочити на 10 хвилин. Для першої начинки з’єднати кисломолочний сир, яйце, сіль і подрібнену зелену цибулю. Для другої — змішати натерту моцарелу із зеленою цибулею. Поділити тісто на кілька частин, тонко розкачати, використовуючи суміш борошна та крохмалю для підсипки. Викласти начинку, сформувати конвертики та щільно защипнути краї. Обсмажити на добре розігрітій сковороді з топленим маслом по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Подавати гарячими.

