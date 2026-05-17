Конверты с лавашем и сыром за 10 минут: рецепт на завтрак

Конверты с лавашем и сыром — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда хочется чего-то горячего, хрустящего и сытного без сложного приготовления. Тонкое тесто, нежная сырная начинка и аппетитная золотистая корочка делают это блюдо настоящим фаворитом для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вода — 100 мл.;

мука — 150 г;

соль — 1 г;

творог кисломолочный — 200 г.;

зеленый лук — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

моцарелла — 100 г;

мука — 15 г;

крахмал — 15 г;

топленое масло — для жарки.

Конвертики с сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать воду, муку и соль, замесить мягкое эластичное тесто и оставить отдохнуть на 10 минут. Для первой начинки соединить творог, яйцо, соль и измельченный зеленый лук. Для второй — смешать натертую моцареллу с зеленым луком. Поделить тесто на несколько частей, тонко раскатать, используя смесь муки и крахмала для подсыпки. Выложить начинку, сформировать конвертики и плотно защипнуть края. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с топленым маслом по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими.

