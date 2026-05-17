Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Конверты с лавашем и сыром за 10 минут: рецепт на завтрак

Конверты с лавашем и сыром за 10 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 13:04
Конверты с лавашем и сыром за 10 минут: рецепт на завтрак
Конверты с лавашем и сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Конверты с лавашем и сыром — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда хочется чего-то горячего, хрустящего и сытного без сложного приготовления. Тонкое тесто, нежная сырная начинка и аппетитная золотистая корочка делают это блюдо настоящим фаворитом для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вода — 100 мл.;
  • мука — 150 г;
  • соль — 1 г;
  • творог кисломолочный — 200 г.;
  • зеленый лук — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • моцарелла — 100 г;
  • мука — 15 г;
  • крахмал — 15 г;
  • топленое масло — для жарки.
рецепт сніданку з лавашем
Конвертики с сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать воду, муку и соль, замесить мягкое эластичное тесто и оставить отдохнуть на 10 минут.
  2. Для первой начинки соединить творог, яйцо, соль и измельченный зеленый лук.
  3. Для второй — смешать натертую моцареллу с зеленым луком.
  4. Поделить тесто на несколько частей, тонко раскатать, используя смесь муки и крахмала для подсыпки.
  5. Выложить начинку, сформировать конвертики и плотно защипнуть края.
  6. Обжарить на хорошо разогретой сковороде с топленым маслом по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Читайте также:

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

рецепт идея для завтрака лаваш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации