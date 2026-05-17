Конверты с лавашем и сыром за 10 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 13:04
Конверты с лавашем и сыром. Фото: smachnenke.com.ua
Конверты с лавашем и сыром — это идеальный вариант быстрого завтрака, когда хочется чего-то горячего, хрустящего и сытного без сложного приготовления. Тонкое тесто, нежная сырная начинка и аппетитная золотистая корочка делают это блюдо настоящим фаворитом для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вода — 100 мл.;
- мука — 150 г;
- соль — 1 г;
- творог кисломолочный — 200 г.;
- зеленый лук — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- моцарелла — 100 г;
- мука — 15 г;
- крахмал — 15 г;
- топленое масло — для жарки.
Способ приготовления
- Смешать воду, муку и соль, замесить мягкое эластичное тесто и оставить отдохнуть на 10 минут.
- Для первой начинки соединить творог, яйцо, соль и измельченный зеленый лук.
- Для второй — смешать натертую моцареллу с зеленым луком.
- Поделить тесто на несколько частей, тонко раскатать, используя смесь муки и крахмала для подсыпки.
- Выложить начинку, сформировать конвертики и плотно защипнуть края.
- Обжарить на хорошо разогретой сковороде с топленым маслом по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Читайте также:
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.
Реклама