Корисна крупа, про яку всі мовчать: 2 рецепти, якщо набридли гречка та рис
7 липня 2026 15:14
Булгур в склянці. Фото: smachnenke.com.ua
Булгур — одна з найсмачніших і найкорисніших круп, яку часто недооцінюють. Якщо гречка й рис уже набридли, спробуйте ці два перевірені рецепти. Один стане чудовим гарніром до будь-якої страви, а другий — повноцінною ситною вечерею для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Рецепт №1. Розсипчастий булгур на гарнір
- булгур — 1 склянка;
- вершкове масло — 30 г;
- вода — 2 склянки;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- На вершковому маслі обсмажити булгур 4–5 хвилин до легкого горіхового аромату.
- Влити гарячу воду, посолити, накрити кришкою й варити на слабкому вогні близько 20 хвилин.
- Після приготування залишити під кришкою ще на 5 хвилин.
- Такий булгур виходить розсипчастим і чудово поєднується з м'ясом, рибою та овочами.
Рецепт №2. Булгур зі свининою
- свинина — 400 г;
- булгур — 1 склянка;
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 8 зубчиків;
- олія — 3 ст. л.;
- гаряча вода — 2 склянки;
- сіль, спеції — за смаком.
Спосіб приготування
- Свинину обсмажити до рум'яної скоринки, додати цибулю та моркву й готувати ще кілька хвилин.
- Влити трохи води, приправити спеціями, додати частину часнику та тушкувати 7 хвилин.
- Засипати булгур, додати решту часнику, залити гарячою водою й готувати під кришкою приблизно 20 хвилин.
- Перед подачею перемішати й залишити настоятися ще 5–10 хвилин.
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