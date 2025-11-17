Відео
Дата публікації: 17 листопада 2025 01:04
Оновлено: 19:22
Корисна суміш із насіння та меду — зміцнює імунітет і додає енергії
Суміш із насіння та меду. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця корисна суміш із насіння та меду — справжній вітамінний заряд для організму. Вона допомагає підтримати імунітет у холодну пору, покращує травлення та додає енергії. Натуральні інгредієнти, збалансований смак і відсутність цукру роблять її ідеальною для щоденного раціону.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • кунжут — 4 ст. л.;
  • насіння льону — 4 ст. л.;
  • соняшникове насіння (підсушене) — 6 ст. л.;
  • гарбузове насіння (підсушене) — 6 ст. л.;
  • желатин — 2 ст. л.;
  • родзинки — 6 ст. л. (можна замінити курагою або чорносливом);
  • мед — 3–4 ст. л. (до свого смаку).

Спосіб приготування

У чашу блендера висипати кунжут, насіння льону, підсушене соняшникове й гарбузове насіння. Подрібнити все до дрібної, але не порошкоподібної консистенції, щоб суміш залишалася з легкою текстурою.

корисна суміш із насіння та меду, зміцнює імунітет і додає енергії
Насіння та зерна. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати желатин — він збагачує суміш білком і колагеном, корисним для шкіри, волосся та суглобів. Перемішати ще раз блендером.

корисна суміш із насіння та меду, зміцнює імунітет
Приготування суміші. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати родзинки, які надають природної солодкості та містять антиоксиданти. За бажанням можна використати курагу або чорнослив — тоді смак стане глибшим. Знову подрібнити до однорідної маси.

смачна корисна суміш із насіння та меду, зміцнює імунітет
Готова суміш. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти суміш у миску, додати мед і ретельно перемішати ложкою. Мед об’єднує всі компоненти й діє як природний консервант. Готову масу розкласти по скляних банках, щільно закрити та зберігати в холодильнику.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза 

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю. 

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю. 

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я. 

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку. 

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
