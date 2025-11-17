Корисна суміш із насіння та меду — зміцнює імунітет і додає енергії

Корисна суміш із насіння та меду — для міцного імунітету взимку
Ця корисна суміш із насіння та меду — справжній вітамінний заряд для організму. Вона допомагає підтримати імунітет у холодну пору, покращує травлення та додає енергії. Натуральні інгредієнти, збалансований смак і відсутність цукру роблять її ідеальною для щоденного раціону.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- кунжут — 4 ст. л.;
- насіння льону — 4 ст. л.;
- соняшникове насіння (підсушене) — 6 ст. л.;
- гарбузове насіння (підсушене) — 6 ст. л.;
- желатин — 2 ст. л.;
- родзинки — 6 ст. л. (можна замінити курагою або чорносливом);
- мед — 3–4 ст. л. (до свого смаку).
Спосіб приготування
У чашу блендера висипати кунжут, насіння льону, підсушене соняшникове й гарбузове насіння. Подрібнити все до дрібної, але не порошкоподібної консистенції, щоб суміш залишалася з легкою текстурою.
Додати желатин — він збагачує суміш білком і колагеном, корисним для шкіри, волосся та суглобів. Перемішати ще раз блендером.
Додати родзинки, які надають природної солодкості та містять антиоксиданти. За бажанням можна використати курагу або чорнослив — тоді смак стане глибшим. Знову подрібнити до однорідної маси.
Перекласти суміш у миску, додати мед і ретельно перемішати ложкою. Мед об’єднує всі компоненти й діє як природний консервант. Готову масу розкласти по скляних банках, щільно закрити та зберігати в холодильнику.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.
Читайте Новини.LIVE!