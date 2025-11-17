Корисна суміш із насіння та меду — зміцнює імунітет і додає енергії

Суміш із насіння та меду. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця корисна суміш із насіння та меду — справжній вітамінний заряд для організму. Вона допомагає підтримати імунітет у холодну пору, покращує травлення та додає енергії. Натуральні інгредієнти, збалансований смак і відсутність цукру роблять її ідеальною для щоденного раціону.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

кунжут — 4 ст. л.;

насіння льону — 4 ст. л.;

соняшникове насіння (підсушене) — 6 ст. л.;

гарбузове насіння (підсушене) — 6 ст. л.;

желатин — 2 ст. л.;

родзинки — 6 ст. л. (можна замінити курагою або чорносливом);

мед — 3–4 ст. л. (до свого смаку).

Спосіб приготування

У чашу блендера висипати кунжут, насіння льону, підсушене соняшникове й гарбузове насіння. Подрібнити все до дрібної, але не порошкоподібної консистенції, щоб суміш залишалася з легкою текстурою.

Насіння та зерна. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати желатин — він збагачує суміш білком і колагеном, корисним для шкіри, волосся та суглобів. Перемішати ще раз блендером.

Приготування суміші. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати родзинки, які надають природної солодкості та містять антиоксиданти. За бажанням можна використати курагу або чорнослив — тоді смак стане глибшим. Знову подрібнити до однорідної маси.

Готова суміш. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти суміш у миску, додати мед і ретельно перемішати ложкою. Мед об’єднує всі компоненти й діє як природний консервант. Готову масу розкласти по скляних банках, щільно закрити та зберігати в холодильнику.

