Яблучний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Ця шарлотка відрізняється ніжною текстурою та великою кількістю яблук. Секрет вдалого результату — добре збиті яйця й обережне додавання борошна, завдяки чому тісто залишається повітряним. Часточки яблук зверху надають пирогу апетитного вигляду, а лимонний сік зберігає світлий колір фруктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 4 шт.;

лимонний сік — для збризкування;

яйця — 5 шт.;

цукор — 200 г;

сіль — дрібка;

ванілін або ванільний цукор — до смаку;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

борошно — 200–220 г.

Тісто та яблука. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Три яблука нарізати кубиками та збризнути лимонним соком. Яйця збити з цукром, сіллю та ваніліном приблизно 10 хвилин до пишної світлої маси. Борошно просіяти з розпушувачем і поступово вмішати лопаткою рухами знизу вгору. Додати яблука та обережно перемішати. Викласти тісто у форму, застелену пергаментом або змащену маслом і присипану манкою. Четверте яблуко нарізати півкільцями й розкласти зверху. Випікати приблизно 40 хвилин за температури 180 °C. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Під час випікання духовку зайвий раз не відкривати.

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