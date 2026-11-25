"Королевская" шарлотка из 4 яблок: получается не такая, как у всех
Эта шарлотка отличается нежной текстурой и большим количеством яблок. Секрет удачного результата — хорошо взбитые яйца и осторожное добавление муки, благодаря чему тесто остается воздушным. Кусочки яблок сверху придают пирогу аппетитный вид, а лимонный сок сохраняет светлый цвет фруктов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яблоки — 4 шт.;
- лимонный сок — для сбрызгивания;
- яйца — 5 шт.;
- сахар — 200 г;
- соль — щепотка;
- ванилин или ванильный сахар — по вкусу;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- мука — 200–220 г.
Способ приготовления
- Три яблока нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком.
- Яйца взбить с сахаром, солью и ванилином примерно 10 минут до получения пышной светлой массы.
- Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести лопаткой движениями снизу вверх. Добавить яблоки и аккуратно перемешать.
- Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом и присыпанную манкой.
- Четвёртое яблоко нарезать полукольцами и выложить сверху.
- Выпекать примерно 40 минут при температуре 180 °C.
- Готовность проверить деревянной шпажкой. Во время выпекания духовку лишний раз не открывать.
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