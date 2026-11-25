Яблочный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Эта шарлотка отличается нежной текстурой и большим количеством яблок. Секрет удачного результата — хорошо взбитые яйца и осторожное добавление муки, благодаря чему тесто остается воздушным. Кусочки яблок сверху придают пирогу аппетитный вид, а лимонный сок сохраняет светлый цвет фруктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

яблоки — 4 шт.;

лимонный сок — для сбрызгивания;

яйца — 5 шт.;

сахар — 200 г;

соль — щепотка;

ванилин или ванильный сахар — по вкусу;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

мука — 200–220 г.

Тесто и яблоки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Три яблока нарезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком. Яйца взбить с сахаром, солью и ванилином примерно 10 минут до получения пышной светлой массы. Муку просеять с разрыхлителем и постепенно ввести лопаткой движениями снизу вверх. Добавить яблоки и аккуратно перемешать. Выложить тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом и присыпанную манкой. Четвёртое яблоко нарезать полукольцами и выложить сверху. Выпекать примерно 40 минут при температуре 180 °C. Готовность проверить деревянной шпажкой. Во время выпекания духовку лишний раз не открывать.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Читайте также:

Простой рецепт торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Быстрый рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.