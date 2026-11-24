"Королевский" пирог: понадобится 500 г творога и ягоды или фрукты
Этот творожый пирог не только вкусный, но и очень эффектно смотрится в разрезе. Мягкое тесто с лимонной ноткой сочетается с нежной творожной начинкой, а декоративная сетка и ягоды делают выпечку особенно аппетитной. Для начинки можно использовать свежие или замороженные фрукты.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- теплое молоко — 250 мл;
- сахар — 60 г;
- сухие дрожжи — 7 г;
- ванильный сахар — 1 п.;
- яйца — 2 шт.;
- лимонный сок и цедра — по вкусу;
- сливочное масло — 80 г;
- мука — 450 г.
Для начинки:
- творог — 500 г;
- сахар — 70 г;
- яйца — 2 шт.;
- крахмал — 1,5 ст. л.
Дополнительно:
- яичный желток — для смазывания;
- ягоды или фрукты — по желанию.
Способ приготовления
- В тёплом молоке растворить сахар и дрожжи, добавить 2 ст. л. муки.
- Оставить опару на 15 минут. Затем добавить яйца, ванильный сахар, лимонный сок и цедру, растопленное масло и оставшуюся муку.
- Замесить мягкое тесто и оставить в тепле на 1 час.
- Творог перетереть с сахаром, яйцами и крахмалом. Тесто обмять и разделить на две части.
- Первую раскатать, выложить в форму, добавить творожную начинку и загнуть края внутрь.
- Вторую часть раскатать, нарезать полосками и выложить сверху сеткой.
- Смазать желтком, по желанию добавить ягоды или фрукты.
- Выпекать примерно 40 минут при температуре 180 °C. Готовый пирог остудить перед нарезкой.
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