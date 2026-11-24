"Королевский" пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот творожый пирог не только вкусный, но и очень эффектно смотрится в разрезе. Мягкое тесто с лимонной ноткой сочетается с нежной творожной начинкой, а декоративная сетка и ягоды делают выпечку особенно аппетитной. Для начинки можно использовать свежие или замороженные фрукты.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

теплое молоко — 250 мл;

сахар — 60 г;

сухие дрожжи — 7 г;

ванильный сахар — 1 п.;

яйца — 2 шт.;

лимонный сок и цедра — по вкусу;

сливочное масло — 80 г;

мука — 450 г.

Для начинки:

творог — 500 г;

сахар — 70 г;

яйца — 2 шт.;

крахмал — 1,5 ст. л.

Дополнительно:

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яичный желток — для смазывания;

ягоды или фрукты — по желанию.

Узоры на тесте. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В тёплом молоке растворить сахар и дрожжи, добавить 2 ст. л. муки. Оставить опару на 15 минут. Затем добавить яйца, ванильный сахар, лимонный сок и цедру, растопленное масло и оставшуюся муку. Замесить мягкое тесто и оставить в тепле на 1 час. Творог перетереть с сахаром, яйцами и крахмалом. Тесто обмять и разделить на две части. Первую раскатать, выложить в форму, добавить творожную начинку и загнуть края внутрь. Вторую часть раскатать, нарезать полосками и выложить сверху сеткой. Смазать желтком, по желанию добавить ягоды или фрукты. Выпекать примерно 40 минут при температуре 180 °C. Готовый пирог остудить перед нарезкой.

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