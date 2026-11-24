"Королівський" пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей сирний пиріг не лише смачний, а й дуже ошатний у розрізі. М’яке тісто з лимонною ноткою поєднується з ніжною сирною начинкою, а декоративна сіточка та ягоди роблять випічку особливо апетитною. Для начинки можна використовувати свіжі або заморожені фрукти.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

тепле молоко — 250 мл;

цукор — 60 г;

сухі дріжджі — 7 г;

ванільний цукор — 1 п.;

яйця — 2 шт.;

лимонний сік і цедра — до смаку;

вершкове масло — 80 г;

борошно — 450 г.

Для начинки:

кисломолочний сир — 500 г;

цукор — 70 г;

яйця — 2 шт.;

крохмаль — 1,5 ст. л.

Додатково:

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яєчний жовток — для змащування;

ягоди або фрукти — за бажанням.

Візерунки на тісті. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У теплому молоці розчинити цукор і дріжджі, додати 2 ст. л. борошна. Залишити опару на 15 хвилин. Потім ввести яйця, ванільний цукор, лимонний сік і цедру, розтоплене масло та решту борошна. Замісити м’яке тісто й залишити в теплі на 1 годину. Сир перетерти з цукром, яйцями та крохмалем. Тісто обім’яти й розділити на дві частини. Першу розкачати, викласти у форму, додати сирну начинку та загорнути краї всередину. Другу частину розкачати, нарізати смужками й викласти зверху сіточкою. Змастити жовтком, за бажанням додати ягоди або фрукти. Випікати приблизно 40 хвилин за температури 180 °C. Готовий пиріг охолодити перед нарізанням.

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