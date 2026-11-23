Пиріг з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Сирний пиріг готується без складних кулінарних прийомів: достатньо замісити тісто, збити начинку блендером і натерти зверху охолоджену частину тіста. Після випікання десерт виходить м’яким усередині та хрустким зовні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 100 г;

м’яке вершкове масло — 200 г;

борошно — 400 г;

сода — ½ ч. л.

Для начинки:

кисломолочний сир — 500 г;

яйця — 2 шт.;

сметана — 200 г;

цукор — 150 г;

кукурудзяний крохмаль — 70 г;

ванілін — до смаку.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця змішати із сіллю та цукром, додати м’яке масло. Додати просіяне борошно із содою й замісити тісто. Меншу частину загорнути та покласти в морозильник, більшу розподілити у формі з пергаментом. Для начинки з’єднати сир, яйця, сметану, цукор, крохмаль і ванілін. Перебити блендером до однорідності та викласти на тісто. Підморожену частину натерти зверху. Випікати за температури 180 °C приблизно 40–45 хвилин. Готовий пиріг охолодити й нарізати.

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