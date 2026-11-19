Домашні булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці рум’яні косички не лише красиво виглядають, а й мають чудовий смак: м’яке здобне тісто поєднується з густим вершковим кремом, а цукрова пудра додає ніжної солодкості. Приготувати таку випічку вдома зовсім нескладно, а результат неодмінно потішить усю родину.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

тепле молоко — 200 мл;

сухі дріжджі — 11 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — ½ ч. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 450–500 г;

вершкове масло — 50 г.

Для крему:

молоко — 150 мл;

цукор — 1 ст. л.;

жовток — 1 шт.;

крохмаль — 1 ст. л.;

вершкове масло — 20 г.

Додатково:

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жовток — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

цукрова пудра — 1 ст. л.

Тісто для булочок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

У теплому молоці розчинити дріжджі, цукор, ванільний цукор і сіль. Додати яйце, просіяне борошно та розтоплене масло. Замісити тісто, накрити й залишити в теплі на 1 годину. Розкачати тісто прямокутним пластом, нарізати смужками завширшки 5–6 см, зробити посередині надрізи, не доходячи до країв, і сформувати косички. Залишити на 20 хвилин. Для крему змішати молоко, цукор, жовток і крохмаль. Варити на невеликому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Охолодити під плівкою. М’яке масло збити до пишності, окремо збити заварну основу та з’єднати обидві маси. Викласти булочки на деко з пергаментом, у проміжки між косичками відсадити крем. За бажанням змастити тісто жовтком, змішаним із молоком. Випікати за температури 180 °C приблизно 15 хвилин. Готові булочки посипати цукровою пудрою.

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