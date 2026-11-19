Не булочки, а "Золото": рецепт выпечки: получается как из пекарни
Эти румяные косички не только красиво выглядят, но и обладают восхитительным вкусом: мягкое сдобное тесто сочетается с густым сливочным кремом, а сахарная пудра придает нежную сладость. Приготовить такую выпечку дома совсем несложно, а результат непременно порадует всю семью.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- теплое молоко — 200 мл;
- сухие дрожжи — 11 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- соль — ½ ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 450–500 г;
- сливочное масло — 50 г.
Для крема:
- молоко — 150 мл;
- сахар — 1 ст. л.;
- желток — 1 шт.;
- крахмал — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г.
Дополнительно:
- желток — 1 шт.;
- молоко — 2 ст. л.;
- сахарная пудра — 1 ст. л.
Способ приготовления
- В теплом молоке растворить дрожжи, сахар, ванильный сахар и соль.
- Добавить яйцо, просеянную муку и растопленное масло.
- Замесить тесто, накрыть и оставить в тепле на 1 час.
- Раскатать тесто прямоугольным пластом, нарезать полосками шириной 5–6 см, сделать посередине надрезы, не доходя до краев, и сформировать косички. Оставить на 20 минут.
- Для крема смешать молоко, сахар, желток и крахмал.
- Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения.
- Остудить под пленкой. Мягкое масло взбить до пышности, отдельно взбить заварную основу и соединить обе массы.
- Выложить булочки на противень с пергаментом, в промежутки между косичками выложить крем.
- По желанию смазать тесто желтком, смешанным с молоком.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 15 минут. Готовые булочки посыпать сахарной пудрой.
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