Домашние булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Эти румяные косички не только красиво выглядят, но и обладают восхитительным вкусом: мягкое сдобное тесто сочетается с густым сливочным кремом, а сахарная пудра придает нежную сладость. Приготовить такую выпечку дома совсем несложно, а результат непременно порадует всю семью.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

теплое молоко — 200 мл;

сухие дрожжи — 11 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

соль — ½ ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 450–500 г;

сливочное масло — 50 г.

Для крема:

молоко — 150 мл;

сахар — 1 ст. л.;

желток — 1 шт.;

крахмал — 1 ст. л.;

сливочное масло — 20 г.

Дополнительно:

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желток — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

сахарная пудра — 1 ст. л.

Тесто для булочек. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В теплом молоке растворить дрожжи, сахар, ванильный сахар и соль. Добавить яйцо, просеянную муку и растопленное масло. Замесить тесто, накрыть и оставить в тепле на 1 час. Раскатать тесто прямоугольным пластом, нарезать полосками шириной 5–6 см, сделать посередине надрезы, не доходя до краев, и сформировать косички. Оставить на 20 минут. Для крема смешать молоко, сахар, желток и крахмал. Варить на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Остудить под пленкой. Мягкое масло взбить до пышности, отдельно взбить заварную основу и соединить обе массы. Выложить булочки на противень с пергаментом, в промежутки между косичками выложить крем. По желанию смазать тесто желтком, смешанным с молоком. Выпекать при температуре 180 °C примерно 15 минут. Готовые булочки посыпать сахарной пудрой.

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