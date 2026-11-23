Пирог "Хвилинка": размять творог, посыпать крошкой и поставить в духовку
Ua ru
23 ноября 2026 03:04
Фото: smachnenke.com.ua
Пирог с творогом. Фото: smachnenke.com.ua
Творожный пирог готовится без сложных кулинарных приемов: достаточно замесить тесто, взбить начинку блендером и натереть сверху охлажденную часть теста. После выпечки десерт получается мягким внутри и хрустящим снаружи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 100 г;
- мягкое сливочное масло — 200 г;
- мука — 400 г;
- сода — ½ ч. л.
Для начинки:
- творог — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 200 г;
- сахар — 150 г;
- кукурузный крахмал — 70 г;
- ванилин — по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца смешать с солью и сахаром, добавить мягкое масло.
- Добавить просеянную муку с содой и замесить тесто.
- Меньшую часть завернуть и положить в морозильник, большую распределить в форме, выстланной пергаментом.
- Для начинки смешать творог, яйца, сметану, сахар, крахмал и ванилин.
- Взбить блендером до однородной консистенции и выложить на тесто.
- Потерть сверху замороженную часть теста.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 40–45 минут. Готовый пирог остудить и нарезать.
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