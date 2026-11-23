Пирог с творогом. Фото: smachnenke.com.ua

Творожный пирог готовится без сложных кулинарных приемов: достаточно замесить тесто, взбить начинку блендером и натереть сверху охлажденную часть теста. После выпечки десерт получается мягким внутри и хрустящим снаружи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 100 г;

мягкое сливочное масло — 200 г;

мука — 400 г;

сода — ½ ч. л.

Для начинки:

творог — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 200 г;

сахар — 150 г;

кукурузный крахмал — 70 г;

ванилин — по вкусу.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца смешать с солью и сахаром, добавить мягкое масло. Добавить просеянную муку с содой и замесить тесто. Меньшую часть завернуть и положить в морозильник, большую распределить в форме, выстланной пергаментом. Для начинки смешать творог, яйца, сметану, сахар, крахмал и ванилин. Взбить блендером до однородной консистенции и выложить на тесто. Потерть сверху замороженную часть теста. Выпекать при температуре 180 °C примерно 40–45 минут. Готовый пирог остудить и нарезать.

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