Королівський манник за копійки: 2 рази смачніше ніж звичайні пироги

Королівський манник. Фото: gospodynka.com.ua

Цей манник — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось смачне з простих продуктів. Він виходить пухким, ніжним і добре піднімається навіть без складних технік. Легкий крем зі сметани додає приємної м’якості та робить десерт ще апетитнішим. Ідеальний варіант до чаю або кави на кожен день.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

манна крупа — 1 скл. (200 мл.);

борошно — 1 скл. + 2 ст. л.;

цукор — 1 скл.;

розпушувач — 1,5 ч. л.;

ванілін — щіпка;

сіль — щіпка;

яйце — 1 шт.;

молоко — 1 скл.;

олія — 0,5 скл.

Для крема:

сметана — 3 ст. л.;

цукрова пудра — за смаком;

какао — для декору.

Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати манку, борошно, цукор, розпушувач, ванілін і сіль. Додати яйце, молоко та олію, перемішати до однорідного тіста без грудочок. Вилити тісто у форму, розрівняти і випікати при 170–180 °C приблизно 30–35 хвилин до готовності. Дати трохи охолонути. Сметану змішати з цукровою пудрою до ніжної маси, змастити пиріг зверху і посипати какао.

