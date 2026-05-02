Королівський манник за копійки: 2 рази смачніше ніж звичайні пироги

Головна Смак Королівський манник за копійки: у 2 рази смачніше ніж звичайні пироги

Королівський манник за копійки: у 2 рази смачніше ніж звичайні пироги

Дата публікації: 2 травня 2026 03:04
Королівський манник. Фото: gospodynka.com.ua

Цей манник — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати щось смачне з простих продуктів. Він виходить пухким, ніжним і добре піднімається навіть без складних технік. Легкий крем зі сметани додає приємної м’якості та робить десерт ще апетитнішим. Ідеальний варіант до чаю або кави на кожен день.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • манна крупа — 1 скл. (200 мл.);
  • борошно — 1 скл. + 2 ст. л.;
  • цукор — 1 скл.;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • ванілін — щіпка;
  • сіль — щіпка;
  • яйце — 1 шт.;
  • молоко — 1 скл.;
  • олія — 0,5 скл.

Для крема:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • цукрова пудра — за смаком;
  • какао — для декору.
рецепт пирога з манкою
Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати манку, борошно, цукор, розпушувач, ванілін і сіль.
  2. Додати яйце, молоко та олію, перемішати до однорідного тіста без грудочок.
  3. Вилити тісто у форму, розрівняти і випікати при 170–180 °C приблизно 30–35 хвилин до готовності. Дати трохи охолонути.
  4. Сметану змішати з цукровою пудрою до ніжної маси, змастити пиріг зверху і посипати какао.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Читайте також:

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

пиріг рецепт манка
Юлія Щербак - Редактор
Реклама

