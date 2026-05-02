Королевский манник за копейки: 2 раза вкуснее чем обычные пироги

Королевский манник за копейки: в 2 раза вкуснее чем обычные пироги

Королевский манник за копейки: в 2 раза вкуснее чем обычные пироги

Дата публикации 2 мая 2026 03:04
Королевский манник. Фото: gospodynka.com.ua

Этот манник — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное из простых продуктов. Он получается воздушным, нежным и хорошо поднимается даже без сложных техник. Легкий крем из сметаны добавляет приятной мягкости и делает десерт еще аппетитнее. Идеальный вариант к чаю или кофе на каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • манная крупа — 1 ст. (200 мл.);
  • мука — 1 ст. л. + 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • соль — щепотка;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст.;
  • масло — 0,5 ст.

Для крема:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • сахарная пудра — по вкусу;
  • какао — для декора.
Приготовление десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать манку, муку, сахар, разрыхлитель, ванилин и соль.
  2. Добавить яйцо, молоко и масло, перемешать до однородного теста без комочков.
  3. Вылить тесто в форму, разровнять и выпекать при 170-180 °C примерно 30-35 минут до готовности. Дать немного остыть.
  4. Сметану смешать с сахарной пудрой до нежной массы, смазать пирог сверху и посыпать какао.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
