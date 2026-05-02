Королевский манник за копейки: 2 раза вкуснее чем обычные пироги

Королевский манник за копейки: в 2 раза вкуснее чем обычные пироги
Этот манник — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное из простых продуктов. Он получается воздушным, нежным и хорошо поднимается даже без сложных техник. Легкий крем из сметаны добавляет приятной мягкости и делает десерт еще аппетитнее. Идеальный вариант к чаю или кофе на каждый день.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- манная крупа — 1 ст. (200 мл.);
- мука — 1 ст. л. + 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
- ванилин — щепотка;
- соль — щепотка;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 1 ст.;
- масло — 0,5 ст.
Для крема:
- сметана — 3 ст. л.;
- сахарная пудра — по вкусу;
- какао — для декора.
Способ приготовления
- Смешать манку, муку, сахар, разрыхлитель, ванилин и соль.
- Добавить яйцо, молоко и масло, перемешать до однородного теста без комочков.
- Вылить тесто в форму, разровнять и выпекать при 170-180 °C примерно 30-35 минут до готовности. Дать немного остыть.
- Сметану смешать с сахарной пудрой до нежной массы, смазать пирог сверху и посыпать какао.
