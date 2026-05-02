Королевский манник за копейки: 2 раза вкуснее чем обычные пироги

Этот манник — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное из простых продуктов. Он получается воздушным, нежным и хорошо поднимается даже без сложных техник. Легкий крем из сметаны добавляет приятной мягкости и делает десерт еще аппетитнее. Идеальный вариант к чаю или кофе на каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

манная крупа — 1 ст. (200 мл.);

мука — 1 ст. л. + 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 1 ст.;

масло — 0,5 ст.

Для крема:

сметана — 3 ст. л.;

сахарная пудра — по вкусу;

какао — для декора.

Способ приготовления

Смешать манку, муку, сахар, разрыхлитель, ванилин и соль. Добавить яйцо, молоко и масло, перемешать до однородного теста без комочков. Вылить тесто в форму, разровнять и выпекать при 170-180 °C примерно 30-35 минут до готовности. Дать немного остыть. Сметану смешать с сахарной пудрой до нежной массы, смазать пирог сверху и посыпать какао.

