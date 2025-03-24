Рецепт котлет — пісні, без м’яса і яєць, зі смаком риби

Пісні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Ці пісні котлети підкорюють з першого шматочка — без краплі м’яса, яєць чи олії вони мають соковиту структуру та ніжний смак, який нагадує рибу. Ідеальні для посту або легкого обіду, готуються просто, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

цибуля — 500 г;

картопля сира — 250 г;

манна крупа — 4,5 ст. л.;

сіль — за смаком;

томатний сік — 400–500 мл.

Спосіб приготування

Очистити цибулю та картоплю. Цибулю дрібно нарізати, картоплю натерти на дрібній тертці.

Цибуля та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати картоплю з цибулею, додати манну крупу та сіль. Добре перемішати й залишити на 15 хвилин, щоб манка набухла.

Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети та викласти їх на сковороду з розігрітою олією. Обсмажити з обох боків на помірному вогні до рум’яної скоринки.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажені котлети перекласти у каструлю, залити томатним соком, накрити кришкою та тушкувати 10–15 хвилин.

Котлети в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Дати страві настоятись ще 10 хвилин — і можна подавати до столу. Котлети виходять соковитими, ароматними та надзвичайно смачними.

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