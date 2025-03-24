Рецепт котлет — пісні, без м’яса і яєць, зі смаком риби

Котлети без м'яса, риби та яєць — можна переплутати з рибними
Ці пісні котлети підкорюють з першого шматочка — без краплі м’яса, яєць чи олії вони мають соковиту структуру та ніжний смак, який нагадує рибу. Ідеальні для посту або легкого обіду, готуються просто, а результат перевершує всі очікування.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- цибуля — 500 г;
- картопля сира — 250 г;
- манна крупа — 4,5 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- томатний сік — 400–500 мл.
Спосіб приготування
Очистити цибулю та картоплю. Цибулю дрібно нарізати, картоплю натерти на дрібній тертці.
У мисці змішати картоплю з цибулею, додати манну крупу та сіль. Добре перемішати й залишити на 15 хвилин, щоб манка набухла.
Сформувати котлети та викласти їх на сковороду з розігрітою олією. Обсмажити з обох боків на помірному вогні до рум’яної скоринки.
Обсмажені котлети перекласти у каструлю, залити томатним соком, накрити кришкою та тушкувати 10–15 хвилин.
Дати страві настоятись ще 10 хвилин — і можна подавати до столу. Котлети виходять соковитими, ароматними та надзвичайно смачними.
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