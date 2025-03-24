Рецепт котлет — постные, без мяса и яиц, со вкусом рыбы

Котлеты без мяса, рыбы и яиц — можно перепутать с рыбными
Эти постные котлеты покоряют с первого кусочка — без капли мяса, яиц или масла они имеют сочную структуру и нежный вкус, напоминающий рыбу. Идеальны для поста или легкого обеда, готовятся просто, а результат превосходит все ожидания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- лук репчатый — 500 г;
- картофель сырой — 250 г;
- манная крупа — 4,5 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- томатный сок — 400-500 мл.
Способ приготовления
Очистить лук и картофель. Лук мелко нарезать, картофель натереть на мелкой терке.
В миске смешать картофель с луком, добавить манную крупу и соль. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут, чтобы манка набухла.
Сформировать котлеты и выложить их на сковороду с разогретым маслом. Обжарить с обеих сторон на умеренном огне до румяной корочки.
Обжаренные котлеты переложить в кастрюлю, залить томатным соком, накрыть крышкой и тушить 10-15 минут.
Дать блюду настояться еще 10 минут — и можно подавать к столу. Котлеты получаются сочными, ароматными и очень вкусными.
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