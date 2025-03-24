Рецепт котлет — постные, без мяса и яиц, со вкусом рыбы

Постные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Эти постные котлеты покоряют с первого кусочка — без капли мяса, яиц или масла они имеют сочную структуру и нежный вкус, напоминающий рыбу. Идеальны для поста или легкого обеда, готовятся просто, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

лук репчатый — 500 г;

картофель сырой — 250 г;

манная крупа — 4,5 ст. л.;

соль — по вкусу;

томатный сок — 400-500 мл.

Способ приготовления

Очистить лук и картофель. Лук мелко нарезать, картофель натереть на мелкой терке.

Лук и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

В миске смешать картофель с луком, добавить манную крупу и соль. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут, чтобы манка набухла.

Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты и выложить их на сковороду с разогретым маслом. Обжарить с обеих сторон на умеренном огне до румяной корочки.

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Обжаренные котлеты переложить в кастрюлю, залить томатным соком, накрыть крышкой и тушить 10-15 минут.

Котлеты в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Дать блюду настояться еще 10 минут — и можно подавать к столу. Котлеты получаются сочными, ароматными и очень вкусными.

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