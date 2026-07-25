Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму

Козацькі огірки з гірчицею. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Козацькі огірки з гірчицею виходять хрумкими, насиченими та дуже ароматними. Завдяки зернам гірчиці, часнику й спеціям овочі набувають особливого смаку, а простий маринад робить цю закуску ідеальною до картоплі, м’яса чи святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 3 кг;

петрушка — 70 г;

зерна гірчиці — 20 г;

сіль — 2 ст. л.;

чорний перець горошком — 1 ст. л.;

олія — 200 мл.;

оцет — 200 мл.;

цукор — 200 г;

часник — кілька головок.

Огірки та маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Огірки вимити, обрізати кінчики та розрізати вздовж на чотири частини. Петрушку промити й крупно нарізати. Додати до огірків зелень, зерна гірчиці, сіль, цукор, перець, оцет і олію. Добре перемішати та залишити на кілька годин при кімнатній температурі, щоб овочі пустили сік і промаринувалися. У стерилізовані банки викласти часник, потім щільно наповнити їх огірками та залити маринадом, що утворився. Стерилізувати банки після закипання води приблизно 15 хвилин. Закрутити кришками, за потреби перевернути й залишити до повного охолодження.

Готові огірки виходять ароматними, з приємною кислинкою та хрусткою текстурою — чудова закуска на всю зиму.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.