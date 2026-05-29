Кремова яєчня на сніданок: поради від відомого шеф-кухаря Джулії Чайлд
Дата публікації: 29 травня 2026 05:04
Кремова яєчня за методикою Джулії Чайлд — це приклад того, як прості яйця можуть перетворитися на ніжну ресторанну страву. Вся справа в правильній температурі, мінімумі інгредієнтів і постійному контролі процесу. Така яєчня виходить шовковистою, м’якою та насиченою смаком.
Рецепт опублікували на сайті Аll recipes, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 2–3 шт.;
- вершкове масло — 10–15 г.;
- сіль — дрібка.;
- (за бажанням) зелень або сир для подачі.
Спосіб приготування
- Яйця злегка збити з дрібкою солі, не додаючи зайвої рідини, щоб зберегти кремову текстуру.
- Розігріти сковороду на слабкому вогні та додати вершкове масло, рівномірно розподіливши його по поверхні.
- Вилити яйця та готувати на мінімальному вогні, постійно повільно помішуючи, щоб маса рівномірно загусала.
- За потреби періодично знімати сковороду з вогню, контролюючи температуру та не допускаючи пересушування.
- Коли яйця стануть м’якими та кремовими, зняти з вогню й одразу подавати. За бажанням додати зелень або сир.
