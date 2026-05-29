Головна Смак Кремова яєчня на сніданок: поради від відомого шеф-кухаря Джулії Чайлд

Дата публікації: 29 травня 2026 05:04
Яєчня на сніданок. Фото: Freepik

Кремова яєчня за методикою Джулії Чайлд — це приклад того, як прості яйця можуть перетворитися на ніжну ресторанну страву. Вся справа в правильній температурі, мінімумі інгредієнтів і постійному контролі процесу. Така яєчня виходить шовковистою, м’якою та насиченою смаком.

Рецепт опублікували на сайті Аll recipes, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2–3 шт.;
  • вершкове масло — 10–15 г.;
  • сіль — дрібка.;
  • (за бажанням) зелень або сир для подачі.
рецепт смачної яєчні на сніданок
Омлет та овочі. Фото: Freepik

Спосіб приготування

  1. Яйця злегка збити з дрібкою солі, не додаючи зайвої рідини, щоб зберегти кремову текстуру.
  2. Розігріти сковороду на слабкому вогні та додати вершкове масло, рівномірно розподіливши його по поверхні.
  3. Вилити яйця та готувати на мінімальному вогні, постійно повільно помішуючи, щоб маса рівномірно загусала.
  4. За потреби періодично знімати сковороду з вогню, контролюючи температуру та не допускаючи пересушування.
  5. Коли яйця стануть м’якими та кремовими, зняти з вогню й одразу подавати. За бажанням додати зелень або сир.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
