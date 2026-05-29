Кремовая яичница на завтрак: советы от известного шеф-повара Джулии Чайлд

Кремовая яичница по методике Джулии Чайлд — это пример того, как простые яйца могут превратиться в нежное ресторанное блюдо. Все дело в правильной температуре, минимуме ингредиентов и постоянном контроле процесса. Такая яичница получается шелковистой, мягкой и насыщенной вкусом.

Рецепт опубликовали на сайте АІІ recipes, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2-3 шт.;

сливочное масло — 10-15 г;

соль — щепотка;

(по желанию) зелень или сыр для подачи.

Способ приготовления

Яйца слегка взбить со щепоткой соли, не добавляя лишней жидкости, чтобы сохранить кремовую текстуру. Разогреть сковороду на слабом огне и добавить сливочное масло, равномерно распределив его по поверхности. Вылить яйца и готовить на минимальном огне, постоянно медленно помешивая, чтобы масса равномерно загустела. При необходимости периодически снимать сковороду с огня, контролируя температуру и не допуская пересушивания. Когда яйца станут мягкими и кремовыми, снять с огня и сразу подавать. По желанию добавить зелень или сыр.

