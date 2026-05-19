Кріп на зиму: старовинний спосіб зберігання зелені без заморозки та сушіння

Дата публікації: 19 травня 2026 01:04
Кріп на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей старовинний спосіб заготівлі зелені дозволяє зберегти кріп максимально ароматним і насиченим, ніби щойно з грядки. На відміну від заморожування чи сушіння, тут зелень не втрачає свій природний запах і смак, а навпаки — стає ще більш виразною завдяки солі. Такий кріп завжди під рукою взимку, коли особливо хочеться додати у страви трохи свіжості.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кріп свіжий — 500–700 г.;
  • сіль — 80–120 г (орієнтовно, за смаком).;
  • скляні банки — за потреби.
заготовка з кропу на зиму
Свіжий кріп. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кріп ретельно промити та добре висушити, розклавши на рушнику, щоб повністю прибрати зайву вологу.
  2. Видалити грубі стебла, залишивши лише ніжну зелень, після чого дрібно нарізати.
  3. Перекласти подрібнений кріп у велику миску, поступово додати сіль і ретельно перемішати.
  4. Сіль має рівномірно розподілитися по всій масі, щоб зелень почала виділяти ароматний сік і просочилася природним консервантом.
  5. Дати суміші трохи постояти, щоб кріп став більш вологим і ароматним, після чого щільно утрамбувати його у чисті сухі банки. Чим щільніше укласти, тим краще він збережеться.
  6. Закрити банки капроновими кришками та зберігати у прохолодному місці або погребі.

кріп рецепт заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
