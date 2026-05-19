Кріп на зиму: старовинний спосіб зберігання зелені без заморозки та сушіння

Кріп на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей старовинний спосіб заготівлі зелені дозволяє зберегти кріп максимально ароматним і насиченим, ніби щойно з грядки. На відміну від заморожування чи сушіння, тут зелень не втрачає свій природний запах і смак, а навпаки — стає ще більш виразною завдяки солі. Такий кріп завжди під рукою взимку, коли особливо хочеться додати у страви трохи свіжості.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кріп свіжий — 500–700 г.;

сіль — 80–120 г (орієнтовно, за смаком).;

скляні банки — за потреби.

Свіжий кріп. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кріп ретельно промити та добре висушити, розклавши на рушнику, щоб повністю прибрати зайву вологу. Видалити грубі стебла, залишивши лише ніжну зелень, після чого дрібно нарізати. Перекласти подрібнений кріп у велику миску, поступово додати сіль і ретельно перемішати. Сіль має рівномірно розподілитися по всій масі, щоб зелень почала виділяти ароматний сік і просочилася природним консервантом. Дати суміші трохи постояти, щоб кріп став більш вологим і ароматним, після чого щільно утрамбувати його у чисті сухі банки. Чим щільніше укласти, тим краще він збережеться. Закрити банки капроновими кришками та зберігати у прохолодному місці або погребі.

