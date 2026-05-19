Укроп на зиму: старинный способ хранения зелени без заморозки и сушки
Этот старинный способ заготовки зелени позволяет сохранить укроп максимально ароматным и насыщенным, будто только что с грядки. В отличие от замораживания или сушки, здесь зелень не теряет свой естественный запах и вкус, а наоборот — становится еще более выразительной благодаря соли. Такой укроп всегда под рукой зимой, когда особенно хочется добавить в блюда немного свежести.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- укроп свежий — 500-700 г;
- соль — 80-120 г (ориентировочно, по вкусу);
- стеклянные банки — по необходимости.
Способ приготовления
- Укроп тщательно промыть и хорошо высушить, разложив на полотенце, чтобы полностью убрать лишнюю влагу.
- Удалить грубые стебли, оставив только нежную зелень, после чего мелко нарезать.
- Переложить измельченный укроп в большую миску, постепенно добавить соль и тщательно перемешать.
- Соль должна равномерно распределиться по всей массе, чтобы зелень начала выделять ароматный сок и пропиталась природным консервантом.
- Дать смеси немного постоять, чтобы укроп стал более влажным и ароматным, после чего плотно утрамбовать его в чистые сухие банки. Чем плотнее уложить, тем лучше он сохранится.
- Закрыть банки капроновыми крышками и хранить в прохладном месте или погребе.
